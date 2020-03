Lege Gunnar Ramstad er i koronakarantene

Etter Italia-ferien må fastlege Gunnar Ramstad isoleres i eget hjem i to uker.

Fastlege Gunnar Ramstad er frisk, men må holde seg inne i boligen i Rådal de neste 14 dagene. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Det er litt rart å være i karantene når man er helt frisk. Det er en uvanlig situasjon, men det er lett å forstå og akseptere at det må være slik, sier Gunnar Ramstad.

Fastlegen, som også er leder i Hordaland Legeforening, snakker til BT gjennom vindusruten hjemme i eneboligen i Rådal.

Søndag kom han hjem fra vinterferie i Piemonte, ett av områdene i Italia med vedvarende spredning av koronaviruset. Samme dag gikk Folkehelseinstituttet ut med nye retningslinjer for helsepersonell. De slår fast at alle som jobber i helsetjenesten og som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus, må holde seg hjemme 14 dager etter hjemkomst.

Fastlege Gunnar Ramstad intervjues over telefon med BTs journalist og fotograf på behørig avstand. – Nå har jeg mye tid, konstaterer han. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Handleposer på trappen

Mandag skulle Ramstad egentlig vært tilbake på jobben på Fana legekontor og tatt imot pasienter. I stedet har han sin første dag i karantene, isolert fra omverdenen.

– Jeg fikk avbestilt pasienter i dag og kollegene mine hjelper til så godt de kan. Nå jobber jeg med å få opprettet hjemmekontor slik at jeg kan gjennomføre e-konsultasjoner. Det er litt begrenset hva jeg kan gjøre, men fornying av resepter skal gå bra, sier Ramstad.

Samboeren, som også jobber i helsevesenet, flyttet ut i god tid før Ramstad kom tilbake fra Italia. Nå bor hun på midlertidig adresse og leverer matvarer på trappen hans ved behov.

Tredemølle og boklesing

Han forteller at dagliglivet gikk som vanlig i Piemonte, hvor han eier en liten gård og drev med hagearbeid i vinterferien. Det eneste han merket av koronatiltak i løpet av reisen var temperaturmåling på flyplassen i Milano. Han har ingen symptomer på koronavirus.

– Jeg bekymrer meg ikke for sykdom, men jeg skulle heller vært på jobb. Det er en del planer som ryker og det passer aldri å sitte hjemme i to uker. Men det skal gå bra.

– Hva skal du gjøre nå da?

– Jeg har en tredemølle i garasjen hvor jeg kan være fysisk aktiv. Der har jeg også biler jeg kan skru på, sier legen.

Han ser også frem til å lese bøker. Både medisinens historie og amerikansk borgerkrigshistorie står på leselisten for de kommende dagene.

Også på Ytrebygda legekontor er det en lege som sitter i karantene mens han sjekkes for koronavirus.

– Ansvarlige regler

– Over 70 personer sitter nå i hjemmeisolasjon bare i Bergen. Er dette hysteri?

– Nei. Dette er ansvarlige regler for å begrense smitte; ikke fordi viruset er så farlig, men fordi det får store konsekvenser. Hvis det er dette som skal til for å begrense smitteomfanget, så er det en billig pris.

Som selvstendig næringsdrivende fastlege er det Ramstad selv som rammes av manglende inntekter i karantenetiden.

– Jeg vet ikke hvor stort tapet blir, men det er mindre viktig. Nå er det bare å gjennomføre karantenen. Det dummeste man kan gjøre er å tøye grensene og bryte regelverket, sier den erfarne legen.

Fakta Fakta om det nye koronaviruset Folkehelseinstituttet definerer følgende områder med vedvarende spredning: Kina, Hongkong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia, altså Nord-Italia.

Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang.

Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Blant symptomene er feber, tørr hoste og sår hals.

Verdens helseorganisasjon (WHO) betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

Folkehelseinstituttet har bedt norske helsemyndigheter om å forberede seg på en alvorlig epidemi.

Har du spørsmål om koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no ring 815 55 015. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen eller legevakten på 116117. Er du ikke syk, men har generelle spørsmål kan du også ringe Bergen kommunes egen informasjonstelefon på 55 56 77 00. Kilde: FHI Les mer

Droppet gult flagg

Han har full forståelse for restriksjonene, og synes det er bedre med forebyggende tiltak fremfor å risikere at noen utsettes for smitte.

– Det er et tegn på at myndighetene tar ordentlig ansvar. Jeg håper at våre vestlige samfunn klarer å begrense smitten mer effektivt enn det vi så i Kina.

– Hva gjør du hvis det kommer noen på døren?

– Tidligere brukte man gult flagg som indikerte smittefare, men jeg har valgt å avstå fra det. Når dere skriver om dette, så kommer det nok ikke en kjeft hit uansett, sier legen og humrer.

Gunnar Ramstad er foreløpig ikke testet for koronaviruset, men må holde seg innendørs. – Ha det godt dere som er frie, sier han til BT fra vinduskarmen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen