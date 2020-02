Politiet: Kriminalitetsbildet i Bergen er ikke blitt verre

– Vanlige borgere kan ta det med ro, sier seksjonsleder for politiet i Bergen sentrum.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

UENDRET: Seksjonsleder for politiet i Bergen sentrum, Ole Bjørn Sveen, sier at kriminalitetsbildet i byen er stabilt. Foto: Anne Hovden

Siden nyåret har minst fem alvorlige ran funnet sted i Bergen.

To av mennene som er pågrepet for en av ranshendelsene i helgen, fremstilles for fengsling mandag og tirsdag.

– Kan ta det med ro

Seksjonsleder for politiet i Bergen sentrum, Ole Bjørn Sveen, sier at slike hendelser skjer i rykk og napp i de fleste byer, men at det ikke utgjør en forverring av kriminalitetsbildet i Bergen.

– Basert på min erfaring som innsatsleder og i patrulje, opplever jeg ikke situasjonen i dag som verre. Voldsbildet ligger på et jevnt nivå, sier han.

– Vanlige borgere kan ta det med ro, tilføyer seksjonslederen.

KNIVRAN: Politiet rykket ut til Laksevåg tidlig i februar etter at to menn forsøkte å rane en frisørsalong med kniv. Foto: 2211-tipser

Avfeier Oslo-sammenlikning

På BTs Facebook-side i går ble det diskutert hvorvidt Bergen har begynt å få de samme utfordringene som Oslo når det kommer til kriminalitet.

Sveen jobbet i politiet i Oslo mellom 1995 og 2002, og han avfeier sammenlikninger mellom byene når det kommer til vold og kriminalitet.

I Oslo er bildet i større grad preget av organiserte gjenger. I Bergen er det oftere unge rusbrukere som handler i ruspåvirket tilstand, ifølge Sveen.

– Det var for eksempel kjente rusbrukere som sto bak kriminaliteten som vi har hatt nå i helgen, sier han.

Ifølge seksjonslederen er det ikke nødvendigvis økt kriminalitet som gjør at noen i Bergen føler at byen har blitt mer utrygg.

– Min subjektive teori er at det kan ha noe med måten pressen kommuniserer på. At enkeltsaker får mye omtale, sier han.

Publisert: Publisert: 10. februar 2020 15:34 Oppdatert: 10. februar 2020 15:46

