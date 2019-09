Partiene krever gjennomslag for skatteøkninger om de skal samarbeide med Ap.

Venstresiden er på fremmarsj i Bergen i innspurten av valgkampen. På BTs siste meningsmåling får Rødt, SV og MDG like stor oppslutning som dagens byrådspartier.

Skal Ap beholde makten etter valget, er de avhengig av støtte fra minst to av disse partiene, kanskje alle tre. SV og Rødt vil bruke makten til å få gjennomført endringer i skattesystemet.

– Eiendomsskatten må bli mer rettferdig, sier listetopp Sofie Marhaug i Rødt.

På Festplassen møter hun SVs førstekandidat Mikkel Grüner.

Begge går til valg på å øke eiendomsskatten, men har forskjellige måter å innføre endringene på.

Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Fungerer dårlig

I dag er skatten på 2,6 promille av verdien som Skatteetaten setter på boligen din. I tillegg er det et bunnfradrag på én million kroner. Dette betyr at boligene med skatteverdi på én million kroner eller mindre slipper å betale.

Marhaugs partikollega, Magne Hagesæter, har laget et forslag til å endre skattesystemet. Det handler om å øke bunnfradraget, samtidig som de øker satsene.

Innen 2022 vil de at promillesatsen skal være på fem prosent, mens bunnfradraget øker til 2,1 millioner kroner.

Ifølge Rødt vil dette føre til at nesten halvparten av alle som eier en bolig i Bergen slipper å betale eiendomsskatt.

– Dette er et minimum av hva man kan forvente av et venstresidebyråd, sier Marhaug.

Fakta: Slik ønsker Rødt å øke eiendomsskatten I 2020 økes satsen fra 2,6 promille til 3,6 promille. Bunnfradraget økes til 1,6 millioner. Det gir ti millioner mer i inntekter til kommunen, mens 28 prosent av boligene slipper å betale.

I 2021 økes satsen til 4,6 prosent, og bunnfradraget øker til to millioner. Det gir tolv millioner ekstra inntekter, mens andelen som slipper eiendomsskatt øker til 42 prosent.

I 2022 skal satsen lande på fem prosent, og bunnfradraget 2,1 millioner. Det gir syv millioner til, mens 46 prosent slipper å betale.

Ser til Oslo

Forslaget er basert på hvordan eiendomsskatten fungerer i Oslo, hvor Ap, SV og MDG har byrådsmakten, med støtte fra Rødt. Der er satsen på tre promille, mens bunnfradraget er på 4,6 millioner kroner.

Dersom forslaget til Rødt blir vedtatt, vil inntektene fra eiendomsskatten øke med nærmere 30 millioner de kommende årene.

Mikkel Grüner (SV) mener det er enda mer penger å hente fra skatten.

SV har ikke programfestet noe konkret, men i sitt alternative budsjettforslag for 2019 foreslo de å øke promillesatsen til 3,6, mens bunnfradraget gikk opp til 1,1 millioner.

Eirik Brekke

Ap vil ikke endre

En slik endring ville ifølge SV gitt 180 millioner kroner ekstra inn i kommunekassen.

– Rødt prioriterer skattefritak til langt flere enn vi ønsker å gjøre. SV vil åpenbart ta inn mer penger enn Rødt for å bruke mer på velferd, sier Grüner.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) påpeker at byrådet allerede har gjort skatten mer sosial ved å øke bunnfradraget.

– Vi ønsker ikke å øke eiendomsskatten ytterligere, da vi mener den er på høyt nok nivå

Fakta: Eiendomsskatten i Bergen I 2011 valgte byrådet, bestående av Høyre, Frp og KrF, å fjerne skatten. Det ble feiret med kaker og champagne, noe SV og Rødt kalte «skammelig». Skattefritaket varte bare et par år før byrådet, ledet an av daværende finansbyråd Liv Røssland (Frp) måtte gjeninnføre den på grunn av den økonomiske situasjonen til kommunen. I år går både Høyre og Frp til valg på å redusere og fjerne skatten. Ap fortsatte innkrevingen da de tok over makten sist, men har økt bunnfradraget.

Sean Meling Murray (arkiv)

Dyre boliger betaler for lite

Både Marhaug og Grüner mener dagens takstsystem for eiendomsskatt fungerer for dårlig.

– Mange som eier bolig, særlig i Fana og Ytrebygda, betaler mye mindre i skatt enn de har skatteevne til, sier Marhaug.

Hun viser til NRKs sak om Kygo som betaler mindre eiendomsskatt enn naboene, på tross av at naboenes hus bare er verdt en femtedel av hans.

Forrige uke ble prisrekorden til Kygo slått, da ekteparet Yngvill Nydal og Ingolf Dahm kjøpte eiendommen i Frants Beyers vei for 43,2 millioner kroner.

I eiendomsskatteregisteret til Bergen kommune er den imidlertid verdsatt til 6,8 millioner kroner. Dermed betaler eierne «bare» 12.542 kroner i eiendomsskatt

Bård Bøe (Arkiv)

Vil endre hele systemet

Politikerne mener hele systemet må gjennomgås på nytt.

– Disse satsene er åpenbart foreldet, og må oppdateres. Folk med ekstremt dyre boliger får ikke bidra slik de bør, og som sikkert mange av dem ønsker å gjøre. Man kan ikke klandre eierne når det er systemet som tar feil, sier Grüner.

Marhaug påpeker at en endring av systemet vil være kostbar, og dermed ikke lønnsom for kommunen på kort sikt.

– Men den er nødvendig for at skattesystemet skal oppleves rettferdig, og vil dessuten gi kommunen bedre inntekter på sikt, sier Marhaug.

Avviser regjeringen

De to reagerer sterkt på tirsdagens nyhet fra regjeringen om å sette en grense på maks fire promille for eiendomsskatten.

– Det er et paradoks at disse som snakker om lokal selvråderett skal bestemme satsene for eiendomsskatten i Norges nest største kommune. Det betyr ikke at vi vil øke satsen til over fire promille, men dette må kommunen selv vurdere, sier Grüner.

– Dette er med å begrense den lokale handlingsfriheten, slår Marhaug fast.

Dette vil partiene:

Senterpartiet:

Vil fortsette ordningen med eiendomsskatt både fra næring og bolig med en klar sosial profil gjennom bunnfradrag

SV:

Nevner ikke eiendomsskatten i programmet men har foreslått økninger tidligere.

MDG:

For å finansiere de mange gode tiltak i dette programmet, vil vi se på muligheten for å øke eiendomsskatten fra 0,26 inntil 0,3 prosent.

Rødt:

Vil at systemet endres slik at boliger av normal standard og størrelse betaler lite ­eller ingen eiendomsskatt, og store og verdifulle eiendommer betaler ­tilsvarende mer.

Ap:

Det er videre nødvendig å sikre kommunens inntekter gjennom eiendomsskatt. Vi vil jobbe for å øke bunnfradraget ytterligere, slik at skatten blir mer rettferdig

Høyre:

Vil redusere og på sikt avvikle eiendomsskatten, også for næringseiendommer

Frp:

Vil fjerne eiendomsskatten for boliger og næringsbygg

Venstre:

Vil unngå at eiendomsskattesatsen øker fra dagens nivå og sikre et høyt bunnfradrag på eiendomsskatten

KrF:

Vil videreføre ordningen med fritak av eiendomsskatt for ideelle organisasjoner

FNB: