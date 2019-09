Tidligere velgere som sitter hjemme kan bestemme hvem som blir byrådsleder i Bergen. Men også de som for lengst har avgitt sin stemme, blir avgjørende.

– Det blir en ellevill valgkveld. Det er så mange forskjellige ting å følge med på, sier Johan Giertsen.

BTs valgekspert, som til daglig følger meningsmålinger tett på nettstedet pollofpolls.no, kan ikke få understreket nok hvor spennende og usikkert årets kommunevalg i Bergen er.

– For fire år siden var det ikke så spennende. Men nå er det helt umulig å spå hvilken blokk som får flertall i bystyret, sier Giertsen.

Også Thore Gaard Olaussen, daglig leder i Respons Analyse, er uvanlig spent foran årets valg. Ikke bare på resultatet, men også på om meningsmålingene firmaet har laget for blant annet BT og VG, vil treffe godt i år.

– Det som gjør meg litt usikker er at vi har fått en ny liste som vokste seg veldig stor veldig fort. Det gjør at det er uvanlig mange velgere som har vært i bevegelse i denne valgkampen, sier han.

Easy come, easy go

På det meste hadde Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) hver fjerde velger på meningsmålingene i juni. Men de har holdt et høyt nivå helt til siste måling, som ble tatt opp mandag til onsdag kveld.

– Men det heter jo «easy come, easy go». Velgere som først er i bevegelse, kan fort bevege seg videre eller tilbake der de kom fra, sier Olaussen.

Giertsen påpeker at det at FNB er et helt nytt parti gjør det enda vanskeligere å spå hvordan det går med dem.

– Spenningen ligger i om FNB klarer å få dem som sier at de vil stemme på partiet, til faktisk å gå og stemme. Vi har ingen kunnskap om hva sympatisørene deres gjør selve valgdagen. Det har vi referanser på når det gjelder andre partiers velgere – for eksempel at Høyre-sympatisører ofte har stor valgdeltakelse, sier Giertsen.

Vegar Valde

Spenningen utløses kl. 21

For hvert valg blir forhåndsstemmene stadig viktigere, siden det er stadig flere som benytter muligheten til å forhåndsstemme.

Fredag hadde 63.660 bergensere forhåndsstemt, og mandag pipler det trolig inn noen tilsendte forhåndsstemmer til.

I forrige kommunevalg var det drøye 130.000 velgere i Bergen. Det betyr at tett opp til halvparten av velgerne allerede har stemt når valgdagen er her.

– Det er jo formidabelt, og betyr at veldig mye av spenningen utløses klokken 21, når vi får resultatene av forhåndsstemmene, sier Giertsen.

Men det er ett forbehold:

– Vi vet ikke hvem som forhåndsstemmer. Er det er de som uansett ville stemt på det samme partiet? Eller er det mange reelt usikre velgere som har forhåndsstemt?

MDG falt på valgdagen

Det er verdt å merke seg at enkelte partier kan gjøre det bedre på selve valgdagen enn blant forhåndsstemmene, og omvendt. To eksempler fra 2015-valget i Bergen:

MDG gjorde det da vesentlig bedre blant forhåndsstemmene (7 %) enn på selve valgdagen (5,5 %) i Bergen.

Venstre, på den andre siden, økte sin andel fra 4,8 % blant forhåndsstemmene til 5,9 % av dem som stemte selve valgdagen.

– Partiene som har mange yngre velgere, slik vi vet MDG har, gjør det gjerne litt bedre blant dem som forhåndsstemmer. Vi vet at mange unge forhåndsstemmer, fordi de ikke er i hjemkommunen på valgdagen, sier Olaussen.

Han peker på at det også er en tendens til at en stadig større andel av velgerne bestemmer seg for parti i siste liten, gjerne på valgdagen.

– Derfor kan partienes valgkampinnsats de siste dagene påvirke en del usikre velgere, og bli avgjørende. Og da er det gjerne de store, etablerte partiene som har en fordel. De har maskineriet til å banke på tusenvis av dører og være til stede overalt, sier han.

Fakta: Slik stemmer du Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Du trenger ikke valgkortet, men det går raskere om du har det med.

Stem i hjemkommunen din: Det er kun velgere som er manntallsførte i Bergen, som kan stemme i Bergen på valgdagen. Er du registrert som bosatt i en annen kommune, må du forhåndsstemme.

Husk at det er to stemmesedler: Det er to stemmesedler ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, henholdsvis rosa og blå stemmeseddel. Du har mulighet til å gjøre endringer på stemmesedlene. Det står rettledning på stemmesedlene hvordan.

Sterke FNB-tall

På de to siste partibarometrene for Bergen har Respons Analyse også spurt folk om de har forhåndsstemt. Tanken var å se om det er noen tendenser blant dem som faktisk har stemt som skiller seg fra dem som er i tenkeboksen.

– Det er for usikre tall til å si noe bestemt. Men en del av de tendensene vi har sett på målingene, finner vi også blant dem som sier de har forhåndsstemt, sier Olaussen.

Det gjelder særlig Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), som ser ut til å ha trukket en god del velgere til forhåndsstemmelokalene.

– Tallene indikerer at FNB er godt forspent når det gjelder forhåndsstemmer, sier Olaussen.

– Vi finner igjen det vi har sett i målingene: Alt tyder på at FNB blir valgets store vinner, i betydningen størst pluss fra forrige valg – da de jo ikke fantes. Om de blir en vinner i betydningen at de får makt, det er et helt annet spørsmål, sier Giertsen.

Gjerdesitterne avgjør

Blant dem som går og stemmer valgdagen, er det særlig én gruppe partiene har hatt fokus på de siste dagene: De som stemte partiet ved forrige valg, men som nå er usikre – de såkalte gjerdesitterne.

– Den gruppen er mye lettere å påvirke til å gå og stemme, enn det er å overtale noen til å skifte parti helt i slutten av valgkampen. Og den gruppen kan avgjøre hele valget, sier Giertsen.

Han har regnet ut at Høyre hadde rundt 10.000 slike gjerdesittere før helgen, mens Ap har rundt 5000.

– Noen få tusen velgere kan endre hele fordelingen mellom blokkene, sier Olaussen.

Marita Aarekol

Jokerne

Han peker på at de fleste stemmer enten på sitt gamle parti, eller finner et parti innen samme blokk.

– Vi ser færre som går over blokkgrensen enn ved forrige valg, da mange gikk fra Høyre til Ap. Nå har Høyre tapt flest til FNB, og Ap taper flest til MDG, sier han.

Den jevne fordelingen mellom blokkene gjør at det kan vippe begge veier i løpet av valgkvelden. Dessuten vet man ikke sikkert hvordan partiene stiller seg til samarbeid når resultatet er klart – Senterpartiet kan for eksempel bli en joker.

De to småpartiene Pensjonistpartiet og PDK kan også bli jokere på valgkvelden. Begge har vært inne med ett mandat i bystyret på enkeltmålinger.

– I et kommunevalg er det lavere valgdeltakelse og ingen sperregrense. Da trenger man ikke veldig mange stemmer for å få et mandat – og det kan endre mye på fordelingen mellom blokkene, sier Olaussen.