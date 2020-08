UiB-student koronasmittet – faddergruppe i karantene

En student har testet positivt på covid-19. Studenten er satt i isolasjon.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Studenten som nå har fått konstatert covid-19 har vært på fadderarrangement i Nygårdsparken, ifølge UiB. Foto: Tuva Åserud

Ledelsen ved UiB ble varslet om smittetilfellet via fadderstyret ved det aktuelle fakultetet klokken 10.30 tirsdag.

Studenten var medlem i en faddergruppe på til sammen 35 personer. Denne faddergruppen og nærkontakter er varslet pr. telefon og satt i karantene med umiddelbar virkning.

Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, bekrefter at studenten har deltatt på fadderarrangement i blant annet Nygårdsparken, men hun sier hun har fått bekreftet at den aktuelle faddergruppen har overholdt gjeldende smittvernsregler og heller ikke blandet seg med andre faddergrupper.

– Siden fadderuken begynte mandag, vil det si at studenten har vært i Nygårdsparken etter at vedkommende har blitt testet og evt fått symptomer?

– Det har vi ikke noen informasjon om, dette er taushetsbelagt informasjon forbeholdt helsevesenet, sier Samdal.

Viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, sier den smittede studenten nå vil bli fulgt opp både faglig og praktisk. Foto: Gidske Stark

– Viktig påminnelse

Bergen kommune er varslet og samarbeider med UiB om smittesporing og oppfølging.

Ifølge Samdal er den smittede student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

– Når slikt skjer, er det en viktig påminnelse til oss alle om at det er smitte i samfunnet nå, og om hvor viktig det er at vi følger de gjeldende råd og retningslinjer om blant annet avstand og håndvask, sier hun.

Når det gjelder fadderuken og studiestart har UiB ifølge Samdal en god dialog med kommunen om vurderinger knyttet til planlagte aktiviteter.

– Det skjer en fortløpende vurdering med tanke på behovet for å avlyse arrangementer, seier Samdal.

Vurdere å avlyse arrangementer

Fadderkoordinator ved UiB, Martin Lie Jakobsen, ønsker ikke å kommentere saken og henviser til UIB-ledelsen.

UIB-rektor Dag Rune Olsen sier det nå fortsatt pågår kartleggingsarbeid i forbindelse med smittesituasjonen.

– Mener du fadderuken bør gjennomføres som planlagt?

– Arrangementer hvor vi kan risikere at det er smitte til stede må vi unngå. Nå må vi få klarhet i om folk er smittet og om vi skal avlyse arrangementer. Dette er en løpende vurdering.

Olsen understreker at smittetallet fremdeles er lavt i Bergen og at de ønsker å holde det lavt.

– Da er kartleggingen viktig og vi samarbeider tett med kommunen om dette.

UiB-rektor Dag Rune Olsen ber studentene redusere alkoholinntaket. Foto: Bård Bøe

Ber studentene redusere alkoholinntaket

– Vil du anbefale studentene om å feste på kveldstid denne uken?

– Ikke hvis de ikke kan opprettholde én meters avstand, god håndhygiene og måten de hoster på. Dersom de ikke klarer dette må de avlyse aktivitetene sine, svarer Olsen.

– Erfaringen tilsier at dette blir vanskeligere med høy promille?

– Man bør være så voksen at man selv innser at det å redusere alkoholinntakter gjør at man lettere opprettholder kontrollen. Dette må vi kunne forvente av voksne mennesker. Det gjelder studenter som ansatte og eldre mennesker som meg selv.

I Oslo har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) varslet flere tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen. Han sier politiet vil slå ned på drikking av alkohol på offentlige steder og at kommunen setter inn vakter i byens parker.

Vurderer å avlyse i Oslo

Samtidig kaller han rektorene ved universitetene og høyskolene inn til møte om fadderuken.

– Dersom det ikke blir bedre i løpet av kort tid, må jeg be dem som organiserer fadderukene om å avlyse dem, sier Johansen på pressekonferansen ifølge VG.

Oddrun Samdal peker på at det fra universitetets side ikke er helt uproblematisk å avlyse fadderuken.

– Så lenge dette foregår i vår regi, har vi kontroll på hvem som deltar på de ulike arrangementene, noe som er svært viktig ved smittesporing. I det øyeblikket vi avlyser, kan vi ikke lenger bidra til smittesporing. I det fine været vi har nå, ser vi for oss at mange har lyst til å samle seg og være ute, sier hun.

Bergens-politiet endrer ikke strategi

Mens politiet i Oslo ifølge byrådslederen endrer strategi for offentlig drikking, har ikke bergenspolitiet planer om noe lignende. Det forteller Morten Ørn, driftsleder for Bergen, Askøy og Øygarden, som påpeker at politiet slår ned på dette regelmessig.

– Jeg vet ikke hvilken policy de har i Oslo, men vi kommer til drikking på offentlige steder om vi får beskjeder om det. Da bryter vi det som regel opp.

Han kjenner ikke til detaljene rundt mandagens ansamling i Nygårdsparken og om politiet fikk meldinger om det. Noen strategiendring har ikke vært diskutert til nå.

– Vi har ingen planer om å intensivere dette arbeidet på det nåværende tidspunkt. Vi får se hvordan dette utvikler seg, sier Ørn som påpeker at fadderuken varer over en begrenset periode.

Stort oppsporingsarbeid

Nå overtar smittevernkontoret i kommunen jobben med å spore opp andre nærkontakter.

– Det er mye arbeid, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland.

Hun forteller at studenten kommer utenbys fra.

– Er oppsporingarbeidet mer krevende når det er snakk om studenter som deltar i fadderuke?

– Så lenge studentene holder seg til den gruppen de skal, og fadderne har oversikt over gruppen, så er det ikke mer krevende. Men studenter bor gjerne sammen i kollektiv, noe som kan gjøre det mer komplisert å overholde karantenen.

Alle som blir satt i karantene blir testet for korona på dag tre og dag syv, men skal uansett sitte karantenen ut på ti dager.

Smittevernoverlege Karina Koller Løland ber ber alle ta et personlig ansvar om ikke å delta på arrangement hvis man er syk eller har symptomer. Foto: Bård Bøe

– Risiko for større utbrudd

– Frykter dere et større utbrudd i studentmiljøet?

– Det er alltid en risiko, og det er det vi jobber for å motarbeide.

Hun vil ikke ta til ordet for at fadderuken bør avlyses.

– Det er viktig at studentene får samle seg og bli kjent, men det går an å moderere eller kutte ut alkoholinntaket. Fadderne kan for eksempel la være å arrangere vorspiel og nachspiel. Det går an å bli kjent uten at det blir en stor fest av det, sier smittevernoverlegen.

Hun understreker at hver enkelt må ta et personlig ansvar for å ikke delta på arrangement hvis man er syk eller har symptomer.

– Bare fordi man kanskje ikke selv blir syk, så er det viktig å tenke på det større bildet. Det kan medføre alvorlig sykdom for andre og nedstenging av samfunnet.