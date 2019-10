Betong raste fra taket i tunnelen. – Jeg hørte et brak.

– Det var helt sykt, sier Sigve Prestnes, som så steinmassene rase fra taket.

PÅ VEI INN: Her er en lift på vei inn i Fløyfjellstunnelen. Bjørn Erik Larsen

Sigve Prestnes var på vei nordover gjennom Fløyfjellstunnelen i 09.30-tiden torsdag morgen, da han plutselig så det han beskriver som store masser som falt fra taket.

– Bilen som kom rett etter raset klarte akkurat å svinge utenom steinmassene. Den neste bilen kjørte rett inn i det og ble stående fast, sier Prestnes.

Han forteller at bilen som kjørte inn i steinmassene kom i høy fart.

– Jeg hørte bare et brak, og så ble den stående i steinmassene og blinke med lysene.

– Er skjelvne

Operasjonsleder Frode Kolltveit i politiet har snakket med en kvinne som satt i bilen som kjørte inn i steinmassene.

– Hun er litt shaky og skjelven, men fysisk uskadet, sier han.

300 til 400 kilo stein løsnet

– Det sier seg selv at dette kunne gått galt dersom noen fikk det i hodet, sier trafikkoperatør Katrine Kvåle hos Vegtrafikksentralen.

Det passerer i overkant av 25.000 biler gjennom Fløyfjellstunnelen hvert døgn. Mellom klokken 09.00 og 10.00 onsdag passerte det 25 biler i minuttet.

Kvåle forteller at det kan se ut som at det er et stykke sprøytebetong som har løsnet. Årsaken til dette er foreløpig ukjent.

– Entreprenør er på stedet og undersøker hva som har skjedd. Det vil nok gå en time eller to før tunnelen kan åpnes igjen, sa Kvåle ved 10.15-tiden.

Det ble utført arbeid i tunnelen natt til torsdag.

– Det har vært sprøytet med betong her i natt, og det ser ikke ut til at det har herdet skikkelig, sier Geir Presttun i Mesta.

TRAFF RASET: Bilen som kjørte inn i steinmassene i Fløyfjellstunnelen måtte hentes av bilberger. Ingen av de to personene i bilen ble skadet. 2211-TIPSER

– Skal ikke skje

I en pressemelding skriver Statens vegvesen at de nå jobber med å finne årsaken til at cirka to kvadratmeter sprøytebetong løsnet og falt ned i veibanen. Betongen falt ned omtrent 700 meter inne i tunnelen i det nordgående løpet.

– Dette skal ikke skje. Vi er veldig glade for at ingen ble truffet. Nå jobber vi aller først med å sjekke at resten av betongen har stivnet, sånn at ikke mer løsner, sier prosjektleder Helge Gilberg i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Vegvesenet opplyser at driftsentreprenøren i flere netter har arbeidet i Fløyfjellstunnelen med påføring av sprøytebetong.

– Vi vet ennå ikke årsaken til at betongen datt ned, så nå jobber vi med å analysere den for å se hva som kan være galt.

– Gjøres i nesten alle tunneler

– Er dette arbeid som gjøres i andre tunneler?

– Ja, det gjøres i nesten alle våre tunneler som en del av vedlikeholdet. Det var et større felt som ble påført i Fløyfjellstunnelen natt til torsdag, og vi mener at dette har skjedd på grunn av dårlig herding, sier Gilberg til BT.

Prosjektlederen i Statens vegvesen forteller at de nå undersøker om det kan ha vært feil på utstyret som ble brukt, eller om det har vært noe feil i sammensetningen av sprøytebetongen. De sjekker også hvilke prosedyrer som ble benyttet.

– Har dette skjedd før?

– Det vet jeg ikke, det må jeg undersøke. Vi ser veldig alvorlig på dette, sier Gilberg.

Vet ikke om tunnelen er trygg

Katrine Kvåle i Vegtrafikksentralen forteller at entreprenøren på stedet holder på å undersøke om det er trygt å kjøre gjennom tunnelen.

– Dersom det er en lokal skade, er det ingen fare andre steder i tunnelen, men dette er vi i ferd med å kartlegge nå.

STENGT: Køene sto i retning sentrum etter at Fløyfjellstunnelen ble stengt i nordgående retning ved 09.30-tiden torsdag. Bjørn Erik Larsen

Operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt sier til BT at det er flaks at ingen ble truffet av massene.

– Heldigvis fikk dette et godt utfall, men det er veldig små marginer, sier han.

Uklare meldinger

Steinmassene som falt ned havnet i tunnelens høyre kjørefelt.

Politiet skrev først på Twitter at det var en bil som hadde fått stans i høyre felt i nordgående løp. Vegtrafikksentralen stengte hele nordgående løp ved 09.30-tiden.

Det var også ulike meldinger om hvor steinmassene hadde kommet fra. Vegtrafikksentralen meldte først at det trolig var last fra et kjøretøy som hadde rast ut i veibanen.

– Trolig fra taket

RAS: Politiet opplyste torsdag formiddag at det var nedfall fra taket som gjorde at Fløyfjellstunnelen ble stengt i nordgående løp. Amanda Iversen Orlich

– Vi vet ikke om massene kommer fra taket eller fra en lastebil. Ingen er skadet, det var to personer i bilen, sa operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt like etter at tunnelen ble stengt.

Ifølge politiet skal det ikke være andre kjøretøy involvert.

Politiet ble varslet klokken 09.30.

Klokken 11.39 ble tunnelen åpnet igjen.

Som følge av at nordgående løp var stengt, dannet det seg lange køer på vei inn til sentrum. Like før klokken 12 viste BTs webkamera at det fortsatt var mye kø og at trafikken gikk tregt.