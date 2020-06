Politiet fikk aldri avhørt bussjåføren

57-åringen omkom etter at en bil havnet i feil kjørefelt.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Slik så bussen og bilen ut etter ulykken. Foto: Eirik Brekke

Bussjåføren (57) omkom etter en kraftig frontkollisjon med en bil i Steinsvikvegen i forrige uke.

I bilen satt det to 19-åringer. En av dem mistet livet.

– Vi fikk aldri avhørt bussjåføren, sier Torgils Lutro i Vest politidistrikt mandag.

Han tilføyer at det blir vurdert i dette øyeblikk om hans familie får oppnevnt bistandsadvokat.

Tide flagget på halv stang etter at deres bussjåfør mistet livet. Foto: Eirik Brekke

– Ikke et komplett bilde

Bussens kamera gjorde opptak før ulykken, men opptaket kuttes før smellet. Politiet har hittil bekreftet at bilen holdt høy fart og at den havnet i feil kjørefelt.

– Vi jobber fortløpende med innhenting av bevis og vitneavhør. Vi har dannet oss et visst bilde, men det bildet er ikke komplett, sier Lutro.

Politiet jobber blant annet med å beregne bilens fart.

Tas opp på politisk nivå

Bussjåførene i Skyss har over tid vært redde for tryggheten sin på jobb. Etter dødsulykken har de kommet med krav om at Vestland fylke innfører strengere sikkerhetskrav til bussene de kjører.

Bybusser har i dag lavere sikkerhetskrav enn både andre busser og lastebiler, og tåler ikke kollisjoner like godt.

Mandag drøftet fylkesordfører Jon Askeland (Sp) og fylkesordfører Rune Haugsdal hvordan de skal behandle saken videre.

– Hvordan en ulykke i en 50-sone kunne få et så dramatisk utfall krever absolutt grundig etterforskning og forklaring, sier Askeland, som sier de nå samler inn all relevant informasjon om saken.

Lærer Trude Kjærgård sier at responsen fra lokalmiljøet har vært fantastisk. Foto: Privat

– Overveldende respons

Bussjåføren etterlater seg to døtre på 13 og 10 år. En innsamlingsaksjon startet av døtrenes lærer Trude Kjærgård har til nå gitt 547.000 kroner til den etterlatte familien.

– Responsen har vært overveldende og helt fantastisk, sier Kjærgård.

Hun sier at bussjåføren var på feil sted til feil tid.

– Folk har vist at denne urimeligheten, som bussjåføren og hans familie havnet helt uforskyldt i, ikke skal tåles. Det treffer oss i hjertet, sier hun.