På vei til jobben fikk Lillian vite hva som hadde skjedd. – Det var ikke noe vakkert syn.

– Kundene syntes mer synd på meg.

Publisert Publisert Nå nettopp

Politioverbetjent og krimtekniker Nils Jarle Gjøvåg (til v.) og BKK elsikkerhet ved Jan Hanstveit undersøkte lokalene i Åsane fredag formiddag. Foto: Bjørn Erik Larsen

Natt til torsdag brøt det ut brann i lokalene til Monas Bilpleie i Åsane i Bergen.

Det ble meldt om åpne flammer i bygget og mye røyk fra taket.

Hjemme i Fyllingsdalen lå daglig leder Lillian Sandal og sov. Hun hadde lyden av på mobilen og fikk dermed ikke med seg flere nattlige oppringninger.

Om morgenen registrerte hun ubesvarte anrop, forteller hun til BT.

Butikkdelen av lokalet har både vann-, sot- og røykskader. Daglig leder Lillian Sandal håper hun raskt kan gjenoppta driften i et annet lokale. Foto: Bjørn Erik Larsen

– Vann overalt

Men med to skolegutter som skulle ut døren, den ene nybakt førsteklassing, ble det en travel morgen. Sandal bestemte seg for å sjekke anropene senere.

På vei til jobben ringte hun tilbake. Anropene viste seg ifølge henne å være fra alarmsentralen, politiet og brannvesenet.

Synet da hun kom til arbeidsplassen torsdag morgen var langt fra hyggelig, beskriver hun.

– Det var vann overalt, og sot på gulv, vegger, tak, produkter, PC-er ... ja, overalt.

Brannen i Åsane ble meldt i 03-tiden natt til torsdag. Foto: Bjørn Otto Aarheim

– Det er dette jeg kan

Politiet i Åsane etterforsker saken. Overbetjent Sølvi Vetaas ved politiet i Bergen nord sier de ikke har mistanke om noe straffbart.

Lillian Sandal opplyser at hun har drevet bilpleiefirmaet selv siden 2016, men at hun var med fra oppstarten i 2008. Selskapet har to ansatte i tillegg til Sandal selv.

– Det er dette jeg kan og dette jeg har drevet med hele livet. Jeg kan ikke tenke meg noe annet. Det er levebrødet og livsverket mitt som brant, sier hun.

Den daglige lederen aner ikke hvordan brannen kan ha oppstått. Fredag formiddag kom politiet og BKK for å undersøke.

Politioverbetjent og krimtekniker Nils Jarle Gjøvåg (til h.) og Jan Hanstveit fra BKK elsikkerhet undersøker sikringsskapet. Foto: Bjørn Erik Larsen

Bilpleiefirmaet ligger ved Liavatnet i Åsane bydel i Bergen. Foto: Bjørn Erik Larsen

– Kan ta måneder

Nå er det bom stopp, trolig for lang tid, i hvert fall i lokalene der brannen var.

– Skadesaneringsfolkene som var her sa at det kan ta måneder å fikse opp, renovere og bli kvitt røyklukten. Det betyr at det heller ikke er arbeid for mine to ansatte nå, sier hun med fortvilelse.

Nå satser Sandal på å kunne fortsette driften ved å leie lokaler et annet sted.

– Ting hadde akkurat begynt å bedre seg etter koronautbruddet. Vi hadde mange bestillinger. Jeg vil kansellere færrest mulig timeavtaler. Håpet er å finne en kjapp og grei midlertidig løsning. Jeg har allerede begynt å se etter lokaler på Finn.

Det tok rundt en halvtime fra brannmeldingen kom til brannen ble meldt slokket. Foto: Bjørn Otto Aarheim

– Syntes mer synd på meg

To varebiler var i lokalene og skulle få pleie. Ifølge Sandal ble begge skadet, med brannskader på den ene bilen og sotskader på den andre.

– Kundene er informert, og de tok det veldig bra. De syntes mer synd på meg, sier Sandal.

Hun klarer å se noe positivt ved hendelsen: Dekkhotellet, der kunder har plassert mange hundre dekk, ble ikke rammet. Det var butikk- og bilpleieavdelingen som fikk skader.

Brannen ble meldt slokket klokken 03.27 natt til torsdag.

– Vi kan ennå ikke si noe sikkert om årsaken, sier Sølvi Vetaas i politiet.