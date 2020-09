Idar Vollvik løslatt, men politiet mener mistanken er styrket

Onsdag kveld ble Idar Vollvik løslatt. Ytterligere en person er siktet i saken.

I dag 16:38

Politiadvokat Sigrid Sulland leder etterforskningen mot Idar Vollvik. Foto: Tuva Åserud

Tirsdag morgen ble Vollvik pågrepet. Han ble tatt inn til avhør mens politiet ransaket flere av hans lokaler.

Han er siktet for bevisst å ha feilmerket munnbind, men nekter straffskyld. Onsdag kveld ble forretningsmannen løslatt. Da hadde politiet gjennomført avhør og tekniske undersøkelser som var nødvendig, ifølge politiadvokat Sigrid Sulland.

– Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, sier hun.

I 19-tiden opplyser Sulland at Vollvik har forlatt politihuset.

– Hvor og hvordan han ble sluppet ut, vet jeg ikke, men jeg ga ordre om løslatelse for ikke så lenge siden. Han ga uttrykk for at han ikke var så interessert i å møte pressen, sier hun.

Erkjenner ikke straffskyld

Forsvarer Einar Råen bekrefter utenfor politihuset at Vollvik er løslatt.

– Han erkjenner fortsatt ikke straffskyld, sier Råen, og legger til:

– Han erkjenner at munnbind er pakket om, spørsmålet er forsettet.

Råen sier at det ikke er stort avvik mellom det Vollvik forklarer har skjedd og det politiet mener har skjedd. Men at Vollvik altså mener det ikke er noe straffbart.

– Vi har en helt annen oppfatning av det subjektive, altså hvorvidt han har gjort det med viten og vilje. Han har helt klart sagt at han er ansvarlig i firmaet for det som er gjort. Han har styrt arbeidsprosessen, sier Råen.

Idar Vollviks forsvarer, Einar Råen, utenfor politihuset onsdag kveld. Foto: Tuva Åserud

– Ikke-medisinske til medisinske

Politiadvokat Sulland opplyser at ytterligere en person er siktet for å ha feilmerket munnbind.

– Det er en person som har hatt en rolle i Vollviks firma Vovi, sier Sulland.

Politiet går ikke til pågripelse. Den nye siktede har heller ikke fått oppnevnt forsvarer.

Munnbindene er produsert i utlandet. Forsvarer Råen har uttalt at Vollvik har mottatt det aktuelle partiet fra en leverandør i Norge. Dette gjentar Råen onsdag kveld. Han sier også at det dreier seg om et mindre parti.

Sulland sier at munnbindene kan ha vært innom andre selskap i Norge før Vollvik fikk dem.

Forsvarer Einar Råen kom igjen til politihuset for å bistå Idar Vollvik under avhør. Foto: Ørjan Deisz

Politiet mener Vollvik har ansvaret for at selskapet hans Vovi AS har pakket ikke-medisinske munnbind om til medisinske. Munnbindene har ulike typebetegnelser, ut fra hvilken bruk de er godkjent for.

– Vi mener det står én produsent på emballasjen det kom inn i, og en annen da det ble solgt videre. I tillegg er typen endret, sier Sulland.

– Hvor har ompakkingen skjedd?

– Vi mener det har skjedd på flere steder i Norge, også flere steder rundt Bergen, ifølge Sulland.

– Ikke brutt noen lover

Forsvarer Einar Råen sier onsdag kveld at Vollvik erkjenner ompakking av munnbind, men ikke å ha pakket om fra ikke-medisinske til medisinske.

Råen viser til at de aller fleste som importerer munnbind i store kvanta, pakker de om til mindre pakker før de sendes til kunder.

– Han erkjenner at han kunne ha gjort ting annerledes, men han erkjenner ikke å ha brutt noen lover, sier Råen.

På BTs spørsmål om hva Vollvik har forklart om merkingen, og hva han mener han kunne gjort annerledes, sier Råen at han ikke vil gå i detaljer om klientens forklaring.

Vollvik ønsket ikke å møte pressen utenfor politihuset.

– Han har gitt uttrykk for at han ønsker fred og ro, men at han på et senere tidspunkt vil møte pressen og forklare sin side av saken, sier Råen.

Krimtekniker, en representant fra Statens legemiddelverk og sivilt politi gikk gjennom flere kasser under politirazziaen i Fana. Foto: Paul S. Amundsen

– Skjedd i Vollviks regi

Politiet har avhørt 15 personer, og har forklaringer på ompakking, ifølge politiadvokaten.

– Det har skjedd i Vollviks regi, slik politiet ser det. Et større antall personer kan ha bidratt til dette. Det er personer som Vollvik har hatt kontakt med eller instruert, sier Sulland.

Sulland kan ikke opplyse hvor mange munnbind politiet har beslaglagt. Hun karakteriserer det som «et større beslag». Hun vil heller ikke kommentere hvem som har kjøpt munnbindene, men sier at kjøpere har tipset politiet.

Sulland mener mistanken er styrket etter pågripelsen. Dette underbygger hun med funn i beslag og informasjon i avhør.

Politiet oppfordrer privatpersoner til ikke å bruke munnbind fra selskapet. Legemiddelverket, som også advarer mot munnbindene, skal teste noen av dem som er beslaglagt.