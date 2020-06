En fremmed på motorsykkel ble redningen da Andrea skulle komme seg på sykehus for koronatest

Andrea Holst kom på tredjeplass i BTs skrivekonkurranse om opplevelsene fra koronatiden.

Andrea Holst fikk skyss fra de da ukjente motorsyklistene Lisa Nilsen og Thomas Stadaas. Foto: Paul S. Amundsen

«Folk foreslo å putte meg i en skiboks, pakke meg inn i bobleplast og stable meg i bagasjerommet».

Overbevist om at hun hadde blitt smittet av koronaviruset, ba Andrea Holst til slutt Facebook om hjelp og råd. I en av vinnertekstene i BTs skrivekonkurranse Historien fra pandemien, beskriver Holst den store responsen og den noe spesielle hjelpen hun fikk fra vilt fremmede, for å komme seg til sykehuset og teste seg.

Nesten 450 tekster er sendt inn fra hele landet, flesttfra Vestlandet. Juryen, som har bestått av Bergens Tidendes debattredaksjon og kulturredaktør Frode Bjerkestrand, har premiert Holsts tekst med tredjeplass.

– Dette hadde jeg overhodet ikke forventet. Det er kjempegøy, rett og slett, sier Holst om premieringen.

Juryen lot seg imponere og begrunner tildelingen slik:

«På ujålete vis og med stigande spenningskurve, klarar forfattaren å festa grepet om lesaren med denne herleg humoristiske og nesten absurde forteljinga om kreativitet og dugnadsvilje under koronaen.»

Holst ble overrasket og glad over tredjeplassen i skrivekonkurransen. Foto: Paul S. Amundsen

Hadde glemt konkurransen

Holst er glad i å skrive og har tidligere gitt ut bok. Men skrivekonkurransen til BT hadde hun glemt, helt til en venninne minnet henne på den en kveld. Da var det to timer til fristen gikk ut. Holst satte seg ned og skrev teksten på under en time.

– Historien ble skrevet så spontant. Kanskje det var det som gjorde at den ble så godt mottatt, sier hun.

Som juryen ble Holst imponert over dugnadsånden hun opplevde, da hun spurte om hjelp på Facebook.

– Jeg fikk helt hakeslepp. Jeg trodde jeg skulle få et eller to svar, men sluttet å telle etter at det hadde kommet over hundre svar.

– Stort behov for å dele

Holsts historie var en av veldig mange innsendte bidrag i konkurransen. Debattleder i BT, Liv Skotheim, sier det er fantastisk gøy at så mange ville dele sine tanker og opplevelser fra en tid hun beskriver som «verdenshistorie».

– Personlige historier er uunnværlige i samfunnsdebatten. Det er jo de som gjør de store samfunnsspørsmålene forståelige. Nettopp fordi vi har sittet hver for oss i de spesielle månedene under pandemien, er det viktig at opplevelsene deles og kommer ut i offentligheten, sier Skotheim.

Vinnerteksten var det Pia Sabel Gulling fra Oslo som skrev. Hun beskriver hvilke konsekvenser koronakaranten har fått for hennes demente fars kontakt med henne og familien.

«Det er den såre stemma til ei dotter som fortel historia om ein sjuk far. Historia er godt fortald og står fram som ekte. Ho formidlar eit sakn og ein kjærleik som rører lesaren».

– Jeg blir helt rørt, sier Gulling da hun får høre begrunnelsen.

Forholdet endret seg

Hun jobber selv som tekstforfatter og kastet seg rundt da hun ble klar over skrivekonkurransen.

– Fordi jeg hadde lite tid, var jeg nødt til å skrive rett fra hjertet og ikke tenke så mye. Kanskje var det derfor teksten ble akkurat som den ble.

Vinnerbidraget skildrer hvordan dørene på sykehjemmet ble stengt for pårørende da epidemien kom til Norge, og hvordan helsetilstanden til faren hadde endret seg da de endelig åpnet igjen. Gulling tror koronakonsekvensene har vært store for mennesker på sykehjem, og spesielt for de med demens.

– Det er ekstra vanskelig når den personen som er isolert, ikke forstår hvorfor det skjer. Han kan ikke sysselsette seg selv, lese en bok. Han må sitte og tvinne tomlene.

De to hadde daglig kontakt på telefon. Hver gang spurte han hvorfor de ikke kom på besøk.

– Jeg kan ikke vite hvor vanskelig det har vært for ham, men det har vært ekstra vanskelig for oss pårørende.

Bruker skrivingen som terapi

Karianne Sunde Herheim fra Stavanger kom på andreplass og forteller om hvordan koronaviruset rammet mannen og familien hennes på en hard og brutal måte. Juryen beskriver hvordan hun får frem frykten og dramatikken, og holder tak i leseren.

«Ho tek oss med inn i ei røynd som dei færraste av oss har sett sjølv»

– Det å skrive er noe jeg alltid har gjort. Når ting har vært vanskelig, har jeg brukt skrivingen som terapi for å få det ut, sier Herheim.

Hun legger ikke skjul på at det var ekstra vanskelig å skrive om sin egen mann og far til hennes barn.

– Jeg opplevde vel at veldig mange der ute ikke tok viruset på alvor, samtidig som jeg satt midt i denne situasjonen. Det hjalp å skrive det ned.

Sterke ettervirkninger

Mannen er i dag tilbake i 20 prosent jobb etter virusangrepet.

– Han opplever sterke ettervirkninger. Vi vet ikke helt hvordan ting går, men han jobber hjemmefra og tar det med ro. Vi må ta tiden til hjelp, sier Herheim som forteller at han har utviklet antistoffer mot viruset.

BTs kulturredaktør, Frode Bjerkestrand, sier bidragene er et viktig tidsbilde fra en surrealistisk tid.

– De gir et godt innblikk i hvordan mange makter å gjøre det beste ut av nokså krevende omstendigheter. Vinnertekstene er nydelige eksempler på dette.