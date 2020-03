Slik er tiltakene i Norge og i utlandet

Mens Norge og Danmark stenger skoler og arbeidsplasser, fortsetter Sverige og Storbritannia nærmest som før.

En medarbeider rengjør et provisorisk sykehus i den kinesiske byen Wuhan. Sykehuset stengte søndag 8. mars, da alle pasientene med påvist koronasmitte var blitt friske og utskrevet. Foto: Xiao Yijiu / Xinhua

Til tross for Verdens helseorganisasjons oppfordringer om å innføre omfattende tiltak tidlig, har land i Europa og i Asia håndtert spredningen av koronaviruset svært ulikt.

Restriksjoner og tiltak i ulike land endrer seg imidlertid raskt. Slik var status på ettermiddagen 17. mars:

Danmark

Grenser: Grensene er stengt for utlendinger uten oppholdstillatelse.

Skoler: Skoler, barnehager og universiteter er stengt.

Arbeidsplasser: Alle offentlige ansatte som ikke har samfunnskritiske funksjoner skal ikke møte på jobb.

Karanteneregler: De som merker symptomer må isolere seg hjemme. De med symptomer må minimere reiser utenfor hjemmet og fysisk kontakt med andre mennesker utenfor husstanden.

Mandag kontrollerte tysk politi grensen mellom Danmark og Tyskland, som nå er stengt. Foto: Carsten Rehder / DPA

Reiserestriksjoner: Myndighetene fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

Lovendringer: Torsdag 12. mars vedtok Folketinget en hastelov, som blant annet innebærer at myndighetene kan tvinge folk i isolasjon og til behandling, og at større arrangementer blir avlyst. I tillegg stenges skoler og offentlige institusjoner, og besøk ved sykehus og sykehjem blir begrenset.

Sveriges regjering, med statsminister Stefan Löfven i spissen, har vært svært tilbakeholdne med tiltak mot koronasmitte, sammenliknet med mange andre land. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sverige

Grenser: Grensene er ikke stengt.

Skoler: Barnehager og barneskoler holdes åpne. Videregående skoler, høyskoler og universiteter rådes av myndighetene til å holde stengt.

Arbeidsplasser: Arbeidsplasser holdes åpne.

Karanteneregler: De som får symptomer som snufsete nese, hoste eller feber, bes unngå møte med andre mennesker og holde seg hjemme fra jobb og skole.

Reiserestriksjoner: Myndighetene fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

Norske myndigheter har ettertrykkelig bedt nordmenn om ikke å reise på hytten. Om det blir nødvendig, vil politiet straffe overtredelser med bøter eller fengsel. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Norge

Grenser: Grensene er stengt for utlendinger uten oppholdstillatelse.

Skoler: Skoler, barnehager og universiteter er stengt.

Arbeidsplasser: Virksomheter i serveringsbransjen, unntatt steder som serverer mat, er stengt. Myndighetene har også stengt frisørsalonger, salonger for kroppspleie, tatoveringsstudioer og liknende. Det oppfordres også til bruk av hjemmekontor.

Karanteneregler: De som mistenker at de kan være smittet eller har fått påvist smitte, må holde seg hjemme. De som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, må også holde seg hjemme. Alle som kommer fra utlandet skal være i karantene 14 dager.

Reiserestriksjoner: Myndighetene fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

Lovendringer: Kultur- og idrettsarrangementer er forbudt. Utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge bortvises av hensyn til folkehelsen. Karantenebrudd kan straffes med bot eller fengsel. I tillegg kan myndighetene forby bruk av fritidseiendom utenfor hjemkommune ved behov.

Tirsdag ba statsminister Boris Johnson briter om å holde seg unna puber og restauranter for å hindre smittespredning. Foto: Peter Cziborra / Reuters

Storbritannia

Grenser: Grensene er ikke stengt.

Skoler: Skoler og utdanningsinstitusjoner holdes åpne.

Arbeidsplasser: Arbeidsplasser holdes åpne, men de som har muligheten bes jobbe hjemmefra.

Karanteneregler: De som har symptomer, uansett hvor milde de er, må holde seg hjemme i syv dager fra symptomene startet. I husstander der noen hoster eller har feber blir alle oppfordret til å holde seg hjemme i 14 dager.

Reiserestriksjoner: Myndighetene fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

I Italia er hele landet i karantene. Det har ført til flere balkong-konserter, som her i Milano. Foto: Daniele Mascolo / Reuters

Italia

Grenser: Grensene er stengt, med noen få unntak.

Skoler: Alle skoler og universiteter er stengt.

Arbeidsplasser: Alle butikker, med unntak av matbutikker og apoteker, er stengt. Restauranter og utesteder, samt frisørsalonger og kroppspleievirksomheter er også stengt.

Karanteneregler: Myndighetene satte 10. mars hele befolkningen i karantene. Italienere kan kun i spesielle tilfeller få lov til å dra vekk fra området de bor i.

Reiserestriksjoner: Reiser mellom italienske kommuner og regioner er kun lov ved nødstilfeller eller i arbeidssammenheng. Slike reiser må tillates av politiet.

Ansatte på Incheon internasjonale lufthavn i Sør-Korea ser til at reisende på vei inn i landet har installert en app, der de skal melde fra om korona-symptomer til myndighetene. Foto: Hong Hae-in / Yonhap

Sør-Korea

Grenser: Grensene er ikke stengt. Alle reisende fra Europa må rapportere symptomene sine daglig i 14 dager etter innreise. Dette gjelder også reisende fra Kina og andre land med utbredt smitte.

Skoler: Skoler og universiteter er stengt.

Arbeidsplasser: Arbeidsplasser er ikke stengt. Myndighetene oppfordrer til bruk av hjemmekontor dersom det er mulig.

Karanteneregler: Alle som har vært i nærkontakt med en som har fått påvist smitte må i karantene i to uker. Er du i karantene skal du bruke en app til å rapportere om symptomer til helsemyndighetene. De som er i isolasjon følges opp to ganger daglig av helsemyndigheter.

Lovendringer: Hovedstaden Seoul har forbydd større forsamlinger, samt forsamlinger hos en kristen gruppe hvor viruset har spredt seg raskt.

Kinas president Xi Jinping besøker Wuhan i Hubei-provinsen, der koronaviruset hadde sitt utbrudd. Viruset er «så godt som stanset» sa han, da han besøkte millionbyen tirsdag 10. mars. Foto: Ju Peng / Xinhua

Kina

Grenser: En rekke byer og regioner er stengt for inn- og utreise.

Skoler: Har stengt skoler og utdanningsinstitusjoner i mange byer og regioner. Noen steder i landet har skolene åpnet igjen, blant annet i Guizho-provinsen i Sørvest-Kina.

Arbeidsplasser: Ansatte uten kritiske funksjoner for myndighetene må jobbe hjemmefra i flere byer og regioner. Også offentlig transport har blitt stanset flere steder.

Karanteneregler: Alle som kommer til Beijing fra utlandet må i karantene i 14 dager. Det samme gjelder alle kinesere som returnerer fra land med utbredt smitte.

Reiserestriksjoner: Reiserestriksjonene varierer mellom lokale myndigheter. Mange fraråder utenlandsreiser og noen ber kinesere ikke kom hjem dersom det ikke er nødvendig.

Lovendringer: Alle som beveger seg i det offentlige er nødt til å bruke ansiktsmaske. Myndighetene har også innført forbud mot store forsamlinger.

