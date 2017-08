– Familien er veldig skuffa og frustrerte over dommen, seier bistandsadvokat Karl Anders Horneland.

Den 20 år gamle mannen som onsdag blei frifunnen av retten, hadde berre hatt lappen i nokre månader då bilturen på Halsnøy enda i katastrofe.

Det var ein desemberdag i 2015 at den då 18 år gamle mannen kolliderte med 47 år gamle Atle Eide ved Halsnøy kloster i Kvinnherad. Atle Eide mista livet i ulukka.

På veg i juleselskap

Klokka var kring 17 denne desemberdagen då 47-åringen kom køyrande på fylkesveg 544.

47-åringen på moped var på veg i eit juleselskap. 18-åringen i bil var på veg på butikken for kjøpe syltetøy.

Rett før eit vegkryss tok 18-åringen igjen mopeden som køyrde i same køyreretning, og starta forbikøyring.

Retten meiner tiltalte då hadde ein fart på om lag 80 kilometer i timen. Fartsgrensa på staden er 60 kilometer i timen.

Mopeden svinga til venstre på same tid som bilen var i ferd med å køyre forbi, og mopeden blei treft av bilen.

Dette resulterte i at føraren av mopeden blei kasta over 30 meter bortover vegen. Den 47 år gamle mopedføraren døydde momentant på staden.

– Forsvarleg forbikøyring

Medan påtalemakta meinte bilføraren var skuldig i aktlaust bildrap, for å ha køyrd for fort, og for aktsemdsparagrafen i vegtrafikklova, sa tiltalte seg berre skuldig i å ha køyrd for fort då han møtte i Sunnhordland tingrett i førre veke.

Retten har valt å frikjenne tiltalte for aktlaust bildrap, og legg til grunn at forbikøyringa av mopeden skjedde på ei rett strekning med god sikt, samt at avdøde ikkje gav teikn til at han skulle til venstre.

Retten konkluderte med at den då 18 år gamle bilføraren ikkje gjorde ei uforsvarleg forbikøyring, trass i at han køyrde 20 kilometer i timen høgare enn fartsgrensa.

Retten frikjente altså tiltalte for aktlaust bildrap, og også for brot på aktsemdsparagrafen i vegtrafikklova. Tiltalte blei samstundes dømd for å ha køyrd for fort, men slapp likevel bot fordi han har venta meir ein halvanna år på ei avgjere i saka.

– Enorm påkjenning

Familien til avdøde Atle Eide sin bistandsadvokat, Karl Anders Horneland, seier familien blei fortvila då dei blei orientert om dommen.

– Dei er særs skuffa. Dei ville ha ein rettferdig dom på det som har skjedd. Det meiner dei at dette ikkje er.

Tiltalte sin forsvarar, Per Ivar Hessen, seier at den tiltalte 20-åringen er letta over at saka no er avgjort.

– Han blei letta då han fekk domen, samstundes er kjenslene blanda. Heile saka har vore ei enorm påkjenning for han. I dag gjekk nok lufta litt ut av ballongen, seier Hessen.