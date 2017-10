Jan Kenneth Bårdsen (43) ville forevige datterens navn på armen. Det gikk ikke helt etter planen.

– Se på armen min. Den ser jo ikke ut, sier Bårdsen.

En kan skimte et navn, men at det er meningen at det skal stå Caroline i pen skrift, er vanskelig å se.

Han sitter i en stol hos klinikken Clear Ink i Bergen og gjør seg mentalt klar til en smertefull laserbehandling.

I år bestemte han seg nemlig for å forsøke å fjerne tatoveringen med laser. Det gjør også rekordmange andre, ifølge ekspertene.

Fikk sjokk

Tatoveringen som skulle være en hyllest til hans eldste datter, har nesten blitt et mareritt for Bårdsen.

– Da tatovøren var ferdig, og jeg så ned på armen min, fikk jeg sjokk. Hele tatoveringen var ødelagt, sier Bårdsen.

Tor Hovik

Tatoveringen av datteren navn fikk han utført i 2010, samme år som hun ble født.

– Resultatet ble kjempefint. Det var da datter nummer to kom til verden at det gikk fullstendig galt.

Bårdsen bestemte seg for å tatovere «Alexandra», navnet til sin yngste datter, på den andre armen. Samtidig ønsket han å friske opp den første tatoveringen. Det angrer han bittert på.

– Tatovøren bommet fullstendig. Det går nesten ikke an å se hva som står der engang. Denne må bort, tenkte jeg umiddelbart.

Tor Hovik

– Blitt vanlig å fjerne

Rebecca Bergetun jobber ved Clear Ink i Bergen. Hun forteller at de registrerer en økning av folk som ønsker å fjerne tatoveringen sin.

Kunstverk på kroppen, som var ment å være permanente, blir fjernet ved hjelp en smertefull og kostbar laserbehandling.

Ifølge Bergetun har cirka 700 kunder besøkt klinikken for å få fjernet tatoveringen sin med laserbehandling i år. Det vil si en økning på 6,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2016.

Prisen kan variere fra to til åtte tusen kroner.

Clear Ink

Hun sier den typiske kunden som ønsker å fjerne tatoveringer kan deles i tre:

Unge gutter som har tatt drøye tatoveringer på guttetur i Syden. Mange frykter at moren skal finne det ut, og ønsker laserbehandling.

Kvinner og menn i 40-årsalderen som har tatt typiske tatoveringer for 90-tallet. Pamela Andersons piggtråd og store tribaltatoveringer er gjengangere.

Den såkalte trendkunden. De som følger trenden, og vil ha en ny tatovering når noe nytt kommer på mote.

10 prosent angrer

Henning Steen, daglig leder ved Remove, forteller at også de har hatt en økning av kunder siden selskapet startet opp i juli 2015.

– Mer en tusen personer får behandling for å få fjernet tatoveringer hos oss hvert år på landsbasis. Vi har hatt en økning på cirka 15 prosent siden oppstart, sier Steen.

Ifølge en undersøkelse utført av Norstat for Remove i fjor, har 17 prosent av alle nordmenn én eller flere tatoveringer.

10 prosent av disse angrer på sin tatovering, ifølge undersøkelsen.

– Mye stygt

Remi Sølvberg, leder i Norsk tattoounion, sier at han tror en vil se enda høyere tall på hvor mange som ønsker å fjerne tatoveringer i fremtiden.

privat

Årsakene er flere, mener han.

– For 15 år siden var tatovering litt undergrunns. De siste årene har vi derimot sett en enorm vekst i tallet på tatoveringssjapper, tatovører og mennesker som ønsker seg tatoveringer.

– Bare se på bloggere, fotballspillere, skuespillere. «Alle» skal plutselig ha blekk på kroppen.

Dårlig utstyr

Sølvberg mener at på samme tid som flere ønsker seg tatoveringer, kommer også de dårlige sidene ved bransjen lettere til syne.

– Salg av dårlig utstyr på Internett er dessverre blitt veldig vanlig. Mange tatoverer seg selv, eller lar uprofesjonelle kompiser gjøre det. Dårlige resultater gjør selvsagt at mange angrer.

– Jeg har sett mye fælt. Drøye infeksjoner og dårlige tegninger.

Clear Ink

– Ikke bare å fjerne

Sølvberg understreker at det ikke er så lett å få fjernet blekk fra kroppen som mange tror. Resultatet blir heller ikke nødvendigvis spesielt pent, ifølge Sølvberg.

Har du en tatovering du gjerne skulle vært foruten? Send oss gjerne et bilde her og forklar hvorfor.

– Jeg syns det er synd når jeg treffer mennesker som tenker at det bare er å fjerne tatoveringen dersom de ikke blir fornøyd, og at det derfor ikke er noe farlig å ta tatovering. Huden blir aldri slik den var, og mange får arr.

Bårdsen ved Clear Ink er likevel helt trygg på at laserfjerning er det rette for ham.

Clear Ink

Dagens behandling var overstått på fem minutter. Fem vonde minutter, ifølge Bårdsen.

– Det er cirka like vondt som å ta selve tatoveringen.

Og han har fremdeles en lang vei å gå før tatoveringen er borte.

Trolig gjenstår åtte behandlinger før tatoveringen forhåpentlig er borte fra armen.

– Det gjør meg ingenting å gå gjennom disse behandlingene. Tatoveringen må bort.