Krass konflikt om Bybanen. Avlyser nye møter.

Bane Nor nekter å frigi arealer på Koengen for Åsane-banen og dropper nye møter med kommunen før de får svarene de etterlyser.

Publisert Publisert I går 20:25

Etter å ha passert Bryggen skal Bybanen etter planen inn i tunnel på vei mot Sandviken. Men i starten av tunnelen vil den krasje mot jernbanesporet under Koengen. Foto: Tor Sponga (arkiv)

En ny konflikt mellom Bane Nor og Bergen kommune om jernbanesporet på Koengen har blusset opp. Etter flere års krangling om hvorvidt jernbanen skulle få ha en midlertidig terminal for biler der ute, er det nå bybanetraseen til Åsane som skaper problemer.

Dersom politikerne ender opp med å velge dagløsningen over Bryggen, er planen at traseen skal videre derfra i tunnel mot Sandviken. Da krasjer den imidlertid med den gamle jernbanelinjen som går fra Bergen stasjon ut til Koengen.

Bergen kommune mener jernbanesporet kan ende der hvor det treffer Bybanen. Det er ikke Bane Nor enig i.

Vil ikke møtes

Opprinnelig skulle partene ha møter i vår, men disse ble utsatt. Møtene i høst blir det heller ikke noe av, ser det ut til.

I et brev 3. september skriver Ragnhild Lien i Bane Nor at en forutsetning for møtene var at kommunen skulle legge frem konkrete skisser for hvordan Bybanen kunne krysse jernbanen planfritt. Altså at trafikken kunne passere hverandre uhindret.

«Inntil dette foreligger ser vi ikke behov for nye møter i saken», skriver Lien.

Brevet var et svar til prosjektsjefen for Bybanen i kommunen, Rune Herdlevær, som uken før hadde sendt følgende e-post til Bane Nor:

«Så langt jeg kan se (...)har dere hatt forventninger om at det er mulig for de to tunellene å kryss planfritt. Jeg kan ikke erindre at vi har gitt signaler om at dette er mulig, og det er det dessverre ikke».

Her er Koengen-utløpet til jernbanetunnelen som går hele veien til Nygårdstangen. Foto: Ørjan Deisz (arkiv).

Ikke så enkelt

Da BT skrev om konflikten første gang i april, mente Herdlevær at partene egentlig er enige om hvordan dette skal løses. Da BT påpekte at Bane Nor ikke ønsket å gi fra seg noen deler av sporet, svarte han følgende:

– Da har vi en konflikt. Men jeg anser dette som fullt løsbart. Det har det vært i tidligere runder.

Ut fra det siste brevet til Bane Nor er de ikke helt klare for kommunens løsning. Plansjef Lien understreker at det å redusere det nasjonale jernbanenettet kan få store konsekvenser som må utredes grundig.

Hun påpeker også at jernbanen de siste årene har gitt fra seg «Dokkensporet, store deler av sporet til Minde samt arealer på godsterminalen» til fordel for Bybanen.

Etterlyser åpen prosess

Dersom ikke kommunen kommer opp med alternative løsninger, vil Bane Nors holdning være at dette bybanealternativet «er i strid med nasjonale jernbaneinteresser», og kommer til å motsette seg det.

«Vi vil da anbefale at Bybanen i stedet utreder andre alternativer som ikke er i strid med nasjonale jernbaneinteresser. Vi har mange ganger vært klare på hvilke krav som må søkes tilfredsstilt og vi vil selvfølgelig bidra med faglige avklaringer», skriver Lien, samtidig som hun påpeker at deres innspill ikke har blitt vurdert eller utredet tidligere.

Til slutt understreker plansjefen at de ikke ønsker flere e-poster om temaet fra kommunen.

«Bane NOR er opptatt av en åpen prosess og vil på nytt be om at korrespondanse skal skje gjennom brev og ikke per telefon og epost».

Etter det BT får opplyst fra kommunen er det gått et brev i retur til Bane Nor som svar til jernbaneselskapet. BT har ikke fått innsyn i dette foreløpig.