Sjøfareren, skipsbyggeren og kulturbevareren

Frantz Mjellem er død, 95 år gammel.

Frantz Mjellem døde 15. oktober, 95 år gammel. Her fotografert hjemme på Kleiva med hunden sin Arra, i oktober 2015. Foto: Javier Auris

Sjøfareren, skipsbyggeren og kulturbevareren Frantz Mjellem gikk stille fra bordet den 15. oktober etter nettopp fylte 95 år.

Begivenheten maner mange til ettertanke og takknemlighet, samt ytterligere lyst på viten. Man fornemmer at bak dette skjuler seg en våken samvittighet som drives av en iver for det gode.

Den vitale kjuagutten fra smitt og smau og fisketorg valgte rett etter krigen å la seg utdanne til skipsingeniør ved den tekniske høyskole i Zürich sammen med flere andre norske studenter som dog valgte andre fag.

Blant disse var også hans senere hustru, Nan som ble arkitekt. Etter avlagt eksamen dro Frantz rett hjem til farens og farfarens skipsverft som skrev seg fra 1891 og het Mjellem og Karlsen.

På skipsverftet Mjellem og Karlsen. Fra venstre adm. dir Johan Eeg-Nielsen, Frantz Mjellem og industriminister Ingvald Ulveseth. Foto: Sverre Mo

I Det Bergenske Dampskipsselskap. Frantz Mjellem som representatskapets ordfører til venstre for direktør Torstein Hagen. Frantz Mjellem trakk seg i protest mot oppkjøpet av BDS. Foto: Jan M. Lillebø

Her ble han satt til mange og krevende oppgaver som han løste med glans og derfor tidlig ble gjort til juniorsjef. I 1961 ble han også sjef for det hele.

Blant de nye krevende oppgaver var å bli fortrolig med de mange hundre fagorganiserte medarbeidere som stilte vedvarende krav. Han likte imidlertid å spille på lag ved siden av å stå alene.

Kort tid etter ble han også formann for bedriftenes læringsorganisasjon, Mekaniske Verksteders Landsforening (MVL). Et verv han hadde i flere år. Ikke nok med det, men nå nedkom hans hustru i tur og orden med fem døtre som stilte familien overfor nye, men gledelige oppgaver.

Frantz lot seg imidlertid overtale til helt nye og fremmede verv, nemlig som medstyrer sammen to-tre andre av stiftelsen Hilmar Rekstens allmennyttige fond i 1976.

Her skulle man ta vare på et flott nybygget kunstmuseum som huset enestående samlinger av engelsk og norsk sølvsmedkunst, unik samling orientalske tepper, billedhuggerkunst, malerkunst med mer.

Dertil drev de et senioruniversitet, et musikkstudio og vekslende utstillinger av moderne kunst. Stiftelsen møtte sterk motvind, men som Frantz sa visste han at motvind fort snur til medvind og at stormvær fort skifter til blikkstille hav.

Som høvedsmann og høvisk gentleman ble han en omtykt godviljens mann. For å avstresse lange tyngende oppgaver i hverdagen bevilget han seg lange sommerferier om bord i sin storseiler langs den lange, norske kysten utsatt for vær og vind, båer og skjær, noe som bare ga ham nye krefter.

Verftet ble etter hånden førende i sin nisje som produsent av forskningsfartøyer for maritime og oseanografiske oppgaver. Bergen vant her nye seire. Familien Mjellem hadde ingen til å overta verftet. Det ble derfor solgt videre i 1985, men det beholdt fortsatt sin posisjon.

Frantz Mjellem oppgitt over spekulanter som slo skipsverftet konkurs. Foto: Knut Egil Wang

Dessverre endte firmaet med at en hensynsløs spekulant ervervet aksjemajoriteten og slo det konkurs for å slå kloen i den likvide kapital. Det endte med forferdelse for både den store arbeidsstokken og spekulanten selv.

Alt dette gikk inn på Frantz og han trakk seg derfor tilbake som en smilende, stum sfinx. Han søkte å skaffe seg en syntese over sitt liv og levnet i håp om å finne en høyere mening med sin offervillige innsats. Hva han fant frem til ville han ikke ut med. Det kan vi gjette oss til.

På julemiddag for pensjonistene på Mjellem & Karlsen i 2002. Frantz Mjellem overførte store deler av verftet til de ansatte via Gerda og Eilert Mjellems medarbeiderfond. Foto: Fred Ivar Utsi Klemmetsen

I den avsluttende fasen av sitt liv mistet han sin dyrebare hustru. Noe som dempet hans livslyst.

Når han nå selv er gått bort vil mange slå fast at han fremstår som en lysende legende og at det over hans minne finnes overtoner av vemodig poesi.

Arnljot Strømme Svendsen