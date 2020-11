Kom dere ut, oppfordret kommuneledelsen. Noen dager senere måtte halve byen stenges ned.

Slik forklarer Roger Valhammer snuoperasjonen.

Fredag 30. oktober sa byrådsleder Roger Valhammer at man nå måtte treffe færre mennesker hver uke – samtidig som bergenserne ble oppfordret til å dra på kulturarrangementer og liknende. Foto: Tor Høvik (arkiv)

For ti dager siden oppfordret byrådet bergenserne til å bruke byen og kulturtilbudene i den.

Nå er beskjeden snudd på hodet: «Bli hjemme» er det nye mantraet.

I løpet av noen få dager har byrådsleder Roger Valhammer (Ap) satt i gang den største nedstengingen av samfunnet siden mars:

Torsdag 5. november fortalte Valhammer at Bergen kommune ville innføre strengere begrensninger enn det Regjeringen hadde annonsert tidligere samme dag.

Fredag 6. november kom tiltakene som blant annet satt en grense på fem personer ved private sammenkomster, stengte treningssentre og fikk det meste av kulturlivet til å avlyse sine arrangement. Tallet på nye smittede bikket samtidig 103 personer, det høyeste i Bergen hittil.

Lørdag 7. november stilte Valhammer opp for å forsvare tiltakene. Han fortalte det de siste 14 dagene var påvist flere smittede i Bergen enn i hele perioden fra februar til og med august. Byen hadde nå 290 smittede pr. 100.000, mens det såkalte R-tallet var beregnet til 1,7.

– November blir kjip, sa byrådslederen til bergenserne. Foto: Bjørn Erik Larsen

– Det kommer flere sykehusinnleggelser og flere dødsfall hvis ikke vi får kontroll på dette. Det vil sannsynligvis komme uansett, så mye smitte som det er nå, sa Valhammer til BT.

Han appellerte til bergensernes dugnadsånd for å slippe å forlenge tiltakene utover 23. november.

– November blir kjip. Det blir å holde seg hjemme og treffe færrest mulig andre.

Helgen før: – Ikke isoler dere

En drøy uke tidligere hadde smittetallene allerede steget en del, med tilhørende tiltak som munnbind på kollektivtransport og en grense på ti personer ved private sammenkomster.

Likevel var kommunikasjonen fra kommuneledelsen tvetydig.

– Vi må få ned antallet mennesker vi møter i løpet av en dag, sa Roger Valhammer på en pressekonferanse fredag 30. oktober.

Samtidig oppfordret Valhammer og medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen bergenserne til å komme seg ut – både til kulturarrangementer, treningssentre og serveringssteder.

– Jeg vil oppfordre folk til å ikke isolere seg hjemme og lide under det. Prøv å ha et så godt og aktivt liv som mulig innenfor de restriksjonene som gjelder, sa Hansen.

– Selv skal jeg på barneteater med min datter i morgen, sa Valhammer.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen under pressekonferansen 30. oktober. Til høyre står byrådsleder Roger Valhammer og byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa. Foto: Tor Høvik (arkiv)

– Var dette ansvarlig, Roger Valhammer?

Nå forklarer byrådslederen hvordan kommuneledelsen kunne gå fra å be bergenserne komme seg ut den ene helgen, til å be dem holde seg hjemme helgen etter.

– Tidligere i høst har vi klart å slå ned to utbrudd og samtidig holde samfunnet åpent. Det har vi også forsøkt nå. Vi så bakover på hvor smitten var og satte inn tiltak der, sier Valhammer.

Han peker på at det skal ha forekommet lite eller ingen smittespredning på kino, teater og restauranter. Likevel ble det i slutten av forrige uke innført nye begrensninger der også – for sikkerhets skyld.

– Situasjonen har rett og slett eskalert mye raskere enn vi forutså. Det er så mye smitte og den sprer seg så fort at vi også må se fremover. Da må vi ta hensyn til nye smittearenaer der smitterisikoen er stor – og ikke minst sørge for at dersom det er smitte et sted, så er det få som blir smittet, sier Valhammer.

– Det er ingen tvil om at de rådene som gjaldt forrige helg ikke lenger er gyldige. Vi er i en helt annen situasjon enn for en uke siden, sier han.

– Når man ser hvordan smitten har fortsatt å spre seg, var det ansvarlig å oppfordre folk til å komme seg ut forrige helg?

– Definitivt, i den situasjonen vi var i. Både restauranter, kino og teater har vært utrolig dyktige med smittevern. Derfor prøvde vi å unngå å ramme de, sier Valhammer.

– Men nå er Norge og Bergen inne i den bølgen vi har sett i Europa. En helt annen smittespredning har etablert seg i vår region. Da trengs det helt andre tiltak: Vi må få ned mobiliteten og få ned antall steder der folk møtes og man kan bli smittet.

Mikkel Grüner (SV) mener byrådet driver med «handlekraft-teater». Foto: Bård Bøe

– Ikke rart om dette virker forvirrende

Mikkel Grüner, gruppeleder for SV i bystyret, reagerer på at kommuneledelsen i løpet av samme pressekonferanse oppfordret innbyggerne om å treffe færre mennesker, men samtidig komme seg ut på byen.

– Oppfordringen virker helt i strid med det som kommer kort tid etter. Da blir det vanskelig å forholde seg til det uten å vite de faglige vurderingene som ligger bak. Det er ikke rart om dette virker forvirrende for folk, sier Grüner.

– Jeg ser det som et symptom på at disse konstante pressekonferansene med ny informasjon virker mer forvirrende enn oppklarende, sier han.

SV-politikeren mener byrådets pressekonferanser har fått et så sterkt preg «handlekraft-teater» at jobben heller bør overlates til profesjonelle.

– Det hadde vært mye enklere om kommunens informasjonsavdeling til enhver tid vurderte hvilken informasjon byens befolkning burde ha og formidlet den, sammen med de forholdsreglene man burde ta, sier Grüner

Harald Victor Hove i Høyre mener byrådet skaper forvirring. Foto: Eirik Brekke

– Roger bør gjøre som Raymond

Gruppeleder for Høyre i bystyret, Harald Victor Hove, mener byrådet skaper forvirring rundt reglene med stadig motstridende beskjeder.

– Det blir utydelig når man får beskjed om å ha minst mulig kontakt med andre, men samtidig bruke kulturtilbud, sier Hove.

Han tror det fører til at folk fortere går lei av koronatiltakene.

– Byrådet må gjøre det klart hva som er forventningen. Når Raymond (Raymond Johansen, Ap sin byrådsleder i Oslo, red.anm.) kan gjøre det, kan også Roger gjøre det, seier Hove, og viser til at byrådet i Oslo har innført totalt skjenkestopp.

Hove reagerer også på argumentet om at man skal holde utelivet åpent for å bekjempe ensomhet, men stenger treningssentre.

– Det er en litt pussig forklaring. Kanskje de vil gå på treningssenter i stedet for bar?

Elling Ulvestad ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Alice Bratshaug

– Et klokt råd, sier Haukeland-sjef

Professor Elling Ulvestad, leder for mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus, mener at kommuneledelsens oppfordring ikke var uansvarlig.

– Kultur- og utesteder skal opprettholde et godt smittevern. Gitt at det innfris, synes jeg det var et klokt råd, sier Ulvestad.

– Samtidig er det jo slik at i festlige lag, gjerne med alkohol innabords, så blir smittevernrådene mindre tydelig for folk. Men hvis folk ikke kan gå på utestedene, der det er god kontroll med hvordan man omgås, vil de jo gjerne heller møtes i private forsamlinger der det ikke er så stort fokus på smittevern, sier han.

