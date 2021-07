Foto: Privat Onsdag forrige uke solte Jorunn Kjønås seg på en madrass på terrassen. Hun ante ingenting om hva som skjulte seg noen centimeter under henne, før hun skulle rydde madrassen bort for kvelden. Da dukket denne hoggormen opp. – Jeg måtte bare løpe å hente mobilen, det var jo spektakulert.

– Det er ikke hver dag man får besøk av en hoggorm

Jorunn Kjønås fra Landås var alene på hytten da hun ble overrasket av den ubudne gjesten.

Siden 1974 har hun tilbrakt mange ferier der – og har aldri opplevd noe liknende som det hun gjorde onsdag kveld. Alene på hytten fikk hun det hun beskriver som en «spektakulær opplevelse».

– Jeg har ikke sett hoggorm rundt hytten på flere år, sier Kjønås på telefon fra hytten på Holsnøy i Alver kommune.

Mens 61-åringen løste sudoku på en madrass i solen på terrassen, fant en 40 centimeter lang hoggorm skygge like under henne. Hvor lenge den har ligget der, vet hun ikke.

Selv slappet hun av på terrassen i et par timer.

– Jeg lå der og koste meg og løste sudoku. Det var jo så varmt og deilig! sier hun.

– Ikke redd

Da hun skulle rydde bort madrassen i 20-tiden, ante hun fred og ingen fare.

– Det ble litt «oppsann», begynner Kjønås.

– Jeg kvapp jo selvfølgelig. Det er ikke hver dag man får besøk av en hoggorm på terrassen.

– Ble du redd?

– Nei, det skal heldigvis mer til. Den ble nok reddere enn meg.

Selv om det ikke er hverdagskost med hoggorm på så nært hold, har 61-åringen sett en hel del på hytteøyen oppigjennom, sier hun.

– Jeg har sett mye større og tjukkere hoggormer, sier hun.

Hun tok flere bilder og en video av hoggormen, før hun skjønte at den trengte litt hjelp.

Kjønås beskriver hoggormen som 40 centimeter lang. – Jeg synes ikke denne var så stor – kanskje den er et par år gammel? Foto: Privat

Tror hun vet hvordan hoggormen havnet der

– Det som har skjedd, tror jeg, er at den har krøpet opp mellom terrassebordene.

Kjønås har nemlig nylig plassert noen vedsekker under terrassen, som hun tror den har solt seg på. Stabelen av ved har fungert som en stige for hoggormen, som klatret seg videre opp.

– Den ble antakelig for varm – for det var veldig varmt – og skulle kjøle seg ned under madrassen min.

– Den slet litt med å komme seg ned under terrassen igjen, da ble det antakelig for høyt ned, så jeg hjalp den bort i et bed, forteller Kjønås.

Kjønås «skubbet» den bortover på terrassen. Hun regner med den er borte nå, men har ikke sjekket, sier hun.

– Jeg var helt alene, men det var gjerne like greit. For hadde venninnene mine vært her, hadde de nok «dauet», sier Kjønås og ler. Foto: Privat

«Eg hadde dauet»

Like etterpå la Kjønås opplevelsen ut i Facebook-gruppen «Vestland, blant fjord og fjell ... ». Tre bilder, én video og følgende tekst:

«Må bare dele. Har lagt og solt meg på en madrass på terrassen på hytten. No flyttet jeg madrassen og se hvem som lå under.»

Et dyr liker Jorunn Kjønås ikke. – Flåtten er jeg ikke så glad i. Men jeg er ikke så redd for den ... Jeg er ingen pingle – men ingen tøffing heller. Foto: Privat

Reaksjonen lot ikke vente på seg. Pr. 4. juli har innlegget fått 714 reaksjoner og 318 kommentarer.

– Det er artig med alle reaksjonene.

«Eg hadde dauet, grøss og gru», skriver en. En annen kommenterer: «Vakker! Hoggorm har ikke noe ønske om å bite oss! Lar vi den være i fred, lar den oss være i fred. Hoggormen er fredet.»

– Mennene sier «oi, så kult!», mens damene er «æsj» og «fy» og «ekkelt», sier hun.

