Tre tenåringer er i Bergen tingrett tiltalt for å ha mishandlet og druknet en katt. Ungdommene skylder på gruppepress.

Ungdommene, to jenter og en gutt, skal ha mishandlet katten på det groveste etter at de fanget den i en sekk, skriver Bergensavisen. Tenåringene skal så druknet katten i sjøen etter å ha fylt sekken med steiner.

– De tre ungdommene har forklart seg ulikt og hevder de har vært utsatt for gruppepress som utviklet seg. De skylder på hverandre, og det er ingen av dem som påtar seg fullt ansvar, sier politiadvokat Alexander Sele i Vest politidistrikt.

Sele sier politiet har en video som viser deler av mishandlingen. Ungdommene er tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven. Gutten er også tiltalt for å ha mishandlet og drept et pinnsvin.

– Jeg har sett litt på rettspraksis på dette området, og vi har ikke mange liknende saker. Her er det snakk om grove brudd på dyrevelferdsloven. I utgangspunktet straffes det med ubetinget fengsel. Siden disse er under 18 år, vil vi vurdere andre alternativer som ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff, sier Sele.