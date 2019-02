Store politistyrker lette etter en mann med mulig våpen i Bergen sentrum lørdag. Politiaksjonen skyldtes en misforståelse.

Lørdag ettermiddag opplyser politiet at en mann er observert med mulig våpen i sentrum.

– Vi har fått melding om en mann som gikk rundt og pekte med en pistol i området Bergen Storsenter og Scandic Ørnen, sa operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt i 13.20-tiden.

– Vi hadde patruljer ute i mange områder siden det var så sentrumsnært, sier han.

Våpen var mobil

To timer seinere blir en mann pågrepet – med en mobiltelefon.

– Vedkommende har ikke vært i besittelse av et våpen, men holdt en annen gjenstand som kunne bli oppfattet som et våpen, sier operasjonsleder Tatjana Knappen.

– Hvilken gjenstand var dette?

– Det skal ha vært en mobil som ble holdt på en måte at det ble oppfattet som at han holdt et våpen.

Knappen forteller at politiet brukte en del ressurser på finne ut hvem og hva dette dreide seg om.

– Vi avsluttet etter et par timer.

– Hva sa mannen da han ble pågrepet?

– Det vet jeg ikke så mye om, og det er ikke vesentlig, sier hun og legger til at saken ikke får videre oppfølging.

Per Lindberg

Ingen trusselsituasjon

Klokken 14.10 opplyste politiet at aksjonen var avsluttet.

– Personen er ikke pågrepet eller identifisert. Men på bakgrunn av opplysninger vi har fått, velger vi å trappe ned. Det skal ikke ha vært en trusselsituasjon, sier operasjonslederen.

En time seinere meldte politiet på Twitter at man har gjennom etterretning og undersøkelse vært i kontakt med personen som er beskrevet i oppdraget. Det har ikke vært våpen involvert, det var basert på en misforståelse.