– Det er litt spesielt at demningen ikke tåler to dager med kraftig regn, sier John Helge Gullaksen (50), som onsdag ble evakuert fra hjemmet sitt i Eidsvåg

– Jeg så på nyhetene at de hadde begynt å evakuere folk på Eidsvåg, men hadde aldri trodd at politiet skulle ringe på vår dør, sier han.

BT møter ham på Scandic Kokstad, der Bergen kommune hadde innlosjert de 133 evakuerte.

Politiet fortalte dem at de måtte evakuere fort, og kun ta med seg det mest nødvendige. Gullaksen sier han er overrasket over det som har skjedd

– Det er litt spesielt at demningen ikke tåler to dager med kraftig regn. Jeg er spent på hvilen vurdering de har gjort rundt demningen.

– Ingen ble skadet

Gullaksen var naturlig nok også opptatt av om flommen hadde gjort skader på huset. Blant annet hadde sønnen på 17 år akkurat plassert et helt flyttelass i kjelleren.

– Men det er uansett bare ting. Det viktigste er at ingen ble skadet, sier han og legger til:

– Datteren min på 19 år pleier å løpe opp Munkebotnen. Jeg er glad hun ikke gjorde det i dag, fortsetter han.

Nikita Solenov

– Det var dramatisk

På Scandic Kokstad var mange av de evakuerte forundret over hvordan demningen kunne slå sprekker.

– Det er helt utrolig at det kunne skje, forteller Inese Pranauska

Hun hadde akkurat kommet hjem fra jobb. Mannen sto og laget middag, da det plutselig ringte på døren.

– Der sto politiet og sa vi hadde to minutter på å forlate huset.

Inese forteller at hun, mannen, deres to barn og venner på besøk fra Latvia, ikke hadde tid til å ta med seg noe.

– Det var dramatisk. Men det er sikkerhet først, og det viktigste var å redde oss selv. At vi alle er trygge. Jeg bryr meg ikke om de materielle tingene.

Nikita Solenov

Venter på geolog

Under informasjonsmøte på Kokstad kunne representanter fra politiet og kommunen fortelle at ingen eiendommer ser ut til å være skadet.

– Det eneste politi på stedet har lagt merke til er vann i hagen, fortalte Monica Mørk, leder ved Bergen Vest politistasjon.

Hun informerte videre om at det om at det vil bli foretatt geologiske undersøkelser på stedet.

– Ingen får flytte tilbake før vi har fått tilbakemelding fra geolog. Vi anbefaler at dere slår dere til ro her nå, sa hun til de evakuerte.

Nikita Solenov

Kaldt nedover ryggen

Thea Vinnes Skauge (27) og kjæresten kom hjem rundt 19.30. Da ble de møtt av to politimenn i oppkjørselen.

– De sa at vi måtte pakke tingene våre å dra. Først tenkte jeg at det ikke var så dramatisk, og at demningen ikke ville gi etter. Men da jeg leste at den hadde bristet, gikk det kaldt nedover ryggen min, sier Skauge, som sammen med kjæresten har bodd ett år i Eidsvåg.

– Jeg er usikker på om huset er like helt, og er litt stresset på grunn av det. Men jeg krysser fingrene, sier hun.