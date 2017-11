Legger brostein fra 1500-tallet

AV

Lyden av hammerslag smeller mellom veggene. Arvid Fjæren (67) er i full gang med å legge brostein i byantikvarens bakgård.

– Brostein er en veldig viktig del av Bergens identitet. Alle misunner denne byen som har så mye stein, sier Fjæren.

Hvor mange tusen tonn stein 67-åringen har buksert siden han lå sin første brostein i 1967, er jammen ikke godt å si. Men at han gjør jobben med stolthet og kjærlighet, er det ingen tvil om.

– Det er tungt arbeid, men jeg elsker det. Det er synd og skam at det blir mindre og mindre brostein her i byen. Det er utrolig mye brostein som har forsvunnet de siste 20 årene, sier han. Steinene han legger denne regnvåten fredagen, har tidligere lagt på Korskirkealmenningen. Her snakker vi gjenbruk av nobleste slag.

Brosteinsorakelet fra Bergen Bydrift tror at noen av steinene her kan være helt fra 1500-tallet. Han peker mot de runde, røffe steinene som er lagt like utenfor byantikvarens inngangsdør.

– De der kalles Dyvekestein. Disse ble funnet ved Korskirken, det var der de første brosteinene i Bergen ble lagt. Det var moren til Dyveke, som altså var elskerinnen til Christian IV, som krevde at kongen skulle legge brostein i Bergen, forteller han ivrig.

Bakgården skal bli uteplass med karpedam – og et aldri så lite brosteinshistorisk utstillingsvindu.

– Her har vi tatt alle sortene som er brukt ute i byen: Stamnesgneis, hvit sognestein, rekstenstein, bømlostein, gabro og stein fra Askvoll – den er sjelden. Man kan ofte se eksakt hvilket steinbrudd de ulike steinene kommer fra. De er hogget på forskjellige måter, sier Arvid Fjæren. Som bor i Sandviken, er gammel buekorpsgutt og har lagt brostein hele livet. Mer bergenser blir man bare ikke.