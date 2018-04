Rektoratet har igangsatt en rekke tiltak for å skape en holdningsendring på Norges Handelshøyskole (NHH).

– Noe er fullstendig galt på NHH og det er på tide vi snakker om det.

Det sier 3.-årsstudent ved skolen, Sander A.R. Eilertsen.

I debattinnlegget «Et nikkedukkehjem» tar Eilertsen til orde for det han ser på som et usunt studentmiljø på NHH.

– Det blir gjentatt til det kjedsommelige at vi er fremtidens ledere. Da er det også viktig at vi tar tak i de problemene som finnes på skolen. For de er grodd inn i veggene, sier Eilertsen.

I innlegget går han krast ut mot en studentforening som ikke er inkluderende nok, trakasserende oppførsel mot yngre studenter og en voldsom albuekultur.

– Da jeg skrev innlegget var jeg forberedt på anonym og usaklig kritikk. Til min store overraskelse har jeg utelukkende fått ektefølte støtteerklæringer. Det er nesten påfallende mange, og bekrefter problemet, sier han.

Privat

– Studentene trives

– Vi tar kritikken ekstremt alvorlig. NHH skal ha et mangfoldig læringsmiljø – hvor folk trives. Når vi blir konfrontert med dette, blir vi selvsagt lei oss og spør oss hva vi kan gjøre, sier rektor Øystein Thøgersen.

Han trekker frem en rekke tiltak ledelsen har satt i gang bare det siste året:

Et læringsmiljøutvalg med utvidet satsing på studentenes psykososiale læringsmiljø, ledet av en prorektor med særlig ansvar for dette.

Oppdaterte rutiner for varslingssaker.

Tett samarbeid med studentforeningen.

«Flink nok»-kampanje.

Rekrutteringstiltak for en mer mangfoldig studentmasse

Nye innslag i fadderuken som retter oppmerksomheten mot relasjonell kompetanse

Utarbeidelse av eksplisitte etiske retningslinjer for studentene, «code of conduct».

– Vi er på ballen og mener selv vi jobber godt med dette. I trivselsundersøkelsen fra 2017 svarte 84 prosent av studentene at de er fornøyde med å studere på NHH. Det er likevel ikke en sovepute.

– Vi må gjøre noe med holdningene

– Har NHH er miljøproblem?

– Ja, ut ifra hvor store ambisjoner vi har på dette, vil jeg absolutt si at vi har en vei å gå, sier Thøgersen.

Håvard Bjelland (arkiv)

– De aller fleste studentene våre er veldig greie. Men vi som går her til daglig hører jo historier om NHH-miljøet vi ikke skal være stolt av. Vi skjønner vi må gjøre noe med den generelle holdningen, sier han.

I Eilertsens innlegg blir studentforeningens praksis med lukkede grupper og hemmelige opptakskriterier trukket frem som ekskluderende.

Rektor tror ikke 3.-årsstudenten er alene om denne opplevelsen.

– Vi er kjent med tendensene og bagatelliserer de ikke. Vi har tett kontakt med studentforeningen, og dette er et arbeid vi er kommet langt med. Jeg føler studentforeningen har tatt store steg bare det siste året, sier NHH-rektoren.

Trakkaseringskampanje

Eilertsen skriver også at han savner en større debatt om tradisjonelle strukturer og trakassering i studentmiljøet. Blant annet trekker han frem nettstedet Jodel, hvor kanalen til NHH er «et sammensurium av hat, fortvilelse og ren desperasjon».

I februar opplyste NHH om at de hadde null varslingssaker om trakassering, da de i realiteten hadde hatt tre siden november. En av varslerne var 23 år gamle Caroline Grundekjøn.

– Hvordan kan skolen ta tak i en ukultur rundt trakassering, om de ikke engang innrømmer å ha et problem, sa hun den gang til BT.

– Vi har bedret rutinene for varsling, og jeg kan ikke understreke nok at vi har nulltoleranse for all form for trakassering, sier rektor Thøgersen.

Spesielt én sak var vanskelig for ledelsen hvor ukens «NHH-premien», knyttet til påståtte seksuelle aspekter, ble kåret på det anonyme nettstedet Jodel.

– Kampanjen stoppet heldigvis etter at ledelsen selv gikk ut på Jodel, men vi vet fremdeles ikke hvem som står bak, sier Thøgersen.

Har forbedringspotensial

Leder for NHHs studentforening Kjernestyret, Marius Hauahei, er lagt på vei enig med at skolen har sine utfordringer.

– Som alle andre miljøer har vi også problemer. Jeg syns det er veldig bra at dette blir trukket frem og tatt tak i, sier han.

Benedetta Bellotti (Foto NHHS)

– Vi ønsker å forbedre oss hele tiden, og har som mål å gjøre studietiden på NHH til den beste for alle studentene. Da kan man ikke stenge døren for forbedringspotensial. Dette med opptak har vært et problem i årevis, og noe vi har tatt tak i.

I forrige uke vedtok foreningen nye retningslinjer og instrukser for opptaksprøvene til idrettslagene.

– Jeg er helt sikker på at vi kommer til å se endringer som et resultat av dette, sier Hauahei.

Lært å leve med det

Eilertsen sier til BT at han gjerne vil rose rektoratet for aktiviteten de siste årene, og at det er bra at ting blir gjort.

– Dessverre sitter det dårlige miljøet i veggene. Da skal det mye til å endre det. Når det gjelder trivselsundersøkelsen rektor nevner: Man kan trives, også på tross av et dårlig miljø. Vi har lært oss å leve med det.