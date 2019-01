Meteorologene målte kraftig vind flere steder på Vestlandet første nyttårsdag. I Nordfjordeid ble det målt sterkest vind, opp i orkan styrke.

Hobbyfotograf Espen Rune Grimseid fanget stormen med kameraet ved Golta, ytterst på Sotra.

– Det var så sterk vind at det nesten var umulig å stå oppreist. Jeg har aldri opplevd så sterk vind der ute. Det må ha vært oppe i full storm, sier Grimseid.

Sterkest vind i Nordfjordeid

Det er middelvind som brukes når været blir varslet.

– For å kunne melde de ulike vindstyrkene må middelvinden ha vært på samme styrke i ti minutter. En middelvind på 32 meter i sekundet tilsvarer orkan, sier klimavakt med Meteorologisk institutt, Lillian Kalve.

Det var på fjellet Trolldalsegga i Nordfjordeid at det blåste aller mest første nyttårsdag. Tirsdag ettermiddag ble det da målt en middelvind på 43,2 meter per sekund.

Espen Rune Grimseid

Her blåste det mest på Vestlandet

Røldalsfjellet 30,4 meter i sekundet.

Kråkenes 28,4 meter i sekundet.

Fedje 27,5 meter i sekundet.

Slåtterøy fyr 25,5 meter i sekundet.

Myrkdalen 24,4 meter i sekundet.

Kvamskogen 21,1 meter i sekundet.

Bergen Lufthavn Flesland 20,2 meter i sekundet.

– Unormalt mye vind

Ved fergestrekningen Anda-Lote var fergesambandet innstilt store deler av dagen, som følge av den kraftige vinden.

– Det var unormalt mye vind, ikke dagligdags. Det var svært utfordrende med strøm i havet, i tillegg til den nordlige vinden. Det var hvitt på sjøen og det kom kraftige vindråser, sier kaptein på fergen «MS Eidsfjord», Kjell Inge Mundal.

Det var meldt om sterk kuling i området første nyttårsdag.

– Vinden treffer et nes ved fergekaien på Anda, og med det blir det mye lokal vind akkurat i dette området. Vi målte en vindstyrke på opp mot 50 meter i sekundet. På grunn av retningen på kaien og den kraftige vinden måtte vi holde fergen til kai store deler av dagen, sier Mundal.

Espen Rune Grimseid

For det meste vindskader

Nærmere 100 skader er meldt inn etter stormen som har herjet de siste dagene, ifølge Gjensidige.

Flest skader var det i Hordaland, hvor 25 skader ble meldt inn.

– Heldigvis er det ikke snakk om store skader, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Erstatningsutbetalingene ser ut til å bli beskjedne.

– Det ligger an til å bli i underkant av 10 millioner kroner når alle skadene er meldt inn til Gjensidige, totalt på landsbasis. Dette er relativt beskjedent i denne sammenheng, sier Voll.

– Kaldere enn normalt

Det vil nå bli roligere værforhold i dagene fremover.

Onsdag ligger det et høytrykk over De britiske øyer som gjør at vi får et nordlig vindfelt over Sør-Norge. Temperaturen viser to til fire plussgrader ved kysten og minusgrader lenger opp og inn i landet.

På Kvamskogen ble det meldt om minus to grader onsdag formiddag. Ved 1000 til 12000 meters høyde er det meldt om minus syv til ni grader.

– Det er nå kaldere enn det normalt pleier å være i januar i Sogn og Fjordane og Hordaland. Til helgen vil det bli mildere enn normalt. Slike svingninger er helt naturlige her på Vestlandet, sier meteorolog ved Stormgeo Ina Ynnesdal.

StormGeo

Både Sogn og Fjordane og Hordaland ligger nå i le for vinden.

Høytrykket vil fortsatt ligge over Sør-Norge i morgen, men etter hvert sige litt sørover. Dermed vil vinden legge seg mer nordvest.

– Det kan bli frisk bris utsatte steder og liten kuling i fjellet, sier Ynnesdal.

Nytt nedbør på fredag

Inn mot helgen vil det bli mer nedbør, ifølge meteorologen. Fra fredag formiddag er det ventet en temperatur på syv-åtte grader i Bergen. På Voss ligger temperaturen nå på null og vil kanskje stige til fem-seks grader utover fredag ettermiddag.

– Fredag er det ventet at mer omfattende nedbør kommer nordvest fra og omfatter hele Vestlandet. Lørdag kommer høytrykket tilbake og nedbøren legger seg litt mer over på enkelte byger, sier Ynnesdal.

Det vil da bli oppholdsvær med sol innimellom.

– Søndag er det nok en mulighet for at et nytt nedbørsområde kommer fra nordvest. Det er skiftende vær vi har i vente, sier Ynnesdal.