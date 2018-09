Odd Larvik Clausen (52)

– Da jeg var guttunge, sa jeg til kompisene mine at jeg aldri kommer til å gifte meg. Det har jeg klart å holde til nå. Jeg har hatt kjærester noen ganger, men skuffelsen har vært større enn gleden. Det ser så rosenrødt i begynnelsen. Når tiden går, tar de kvelertak på deg og vil bestemme alt. Jeg vil styre mitt eget liv og være selvstendig. Men dukker den rette opp, kan det selvfølgelig skje. Jeg er ikke aktiv på nett eller noe sånt, så skal det skje, må hun komme min vei. Det er godt mulig at kjæresteri ikke er min greie, rett og slett. Jeg tenker at hund og båt kanskje er nok i mitt liv.