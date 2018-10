I fjellet varsler Vegtrafikksentralen om kolonnekjøring på kort varsel- - I lavlandet frykter vi at det kan bli snø i en overgangsfase, sier trafikkoperatør Ove Amundsen.

Bilister over hele Sør Norge er varslet om at snøen kommer til å skape problemer i dag. Sørlandet og Østlandet skal ifølge værmeldingene få merke vinteren.

– Må ta høyde for snø

– Vi må også være forberedt. Det er meldt at temperaturen skal stige her vest i løpet av dagen, men i en overgang i ettermiddag/kveld må vi ta høyde for at også vi kan se noe snø, sier trafikkoperatør Amundsen ved Vegtrafikksentralen.

Han sier at det kan bli innført kolonnekjøring på kort varsel på Hardangervidda.

– Her blåser det nå stiv kuling samtidig som det snør. Gradestokken viser minus åtte grader. På Haukelifjell er det minus seks grader, liten kuling og middels snø.

– Kan snu fort

Amundsen sier at veifarende må få på vinterdekk så raskt som mulig eller la bilen stå.

– Vi vet ikke hva dagen bringer her vest. Vi er på vei inn i november. Nå i morgentimene er det kulde. Det er ikke meldt om glatte veier, men endringer kan skje fort. Strøbiler har vært i aksjon i natt for å forebygge. Kulde i bakken kombinert med regn kan fort bli et faremoment i dag, sier trafikkoperatøren.

Ingen hendelser

Operasjonsleder Terje Magnussen ved Vest politidistrikt melder at det ikke har vært hendelser relatert til glatte veier i natt eller på morgenkvisten.

– Vi går også ut med oppfordringen om å skifte til vinterdekk nå. Det kan snu raskt selv om det ser bra ut nå, sier han.