Tirsdag morgen ble det innført kolonnekjøring på Hardangervidda. Meteorolog Frode Hassel advarer mot å legge ut på fottur og kjøretur i høyfjellet i dag.

Meteorologisk institutt sendte tirsdag formiddag ut farevarsel på gult nivå for kraftig vind i Hordaland fra tirsdag kveld.

Sterke vindkast kan føre til lokale strømbrudd, og trær som har blåst over ende kan ligge i veibanen. Det kan være farlig å ferdes i fjellet, melder meteorologene på Twitter.

Tirsdag ventes det lokalt vanskelige kjøreforhold i indre strøk i forbindelse med snø som går over til regn, og senere regn som kan fryse på bakken.

– Anbefaler ikke fjelltur

Vakthavende meteorolog Frode Hassel ved Meteorologisk institutt anbefaler ingen å legge ut på tur, eller på kjøretur i høyfjellet i dag.

– Det er sterk kuling, mye vind, snøfokk og dårlig sikt. Når det gjelder underkjølt regn i lavlandet, tror jeg ikke det blir noe veldig stort problem fordi temperaturen stiger til pluss de fleste steder, sier Hassel.

Bilister over hele Sør Norge er varslet om at snøen kommer til å skape problemer i dag. Sørlandet og Østlandet skal ifølge værmeldingene få merke vinteren.

- I lavlandet frykter vi at det kan bli snø i en overgangsfase, sier trafikkoperatør Ove Amundsen.

– Må ta høyde for snø

– Vi må også være forberedt. Det er meldt at temperaturen skal stige her vest i løpet av dagen, men i en overgang i ettermiddag/kveld må vi ta høyde for at også vi kan se noe snø, sier trafikkoperatør Amundsen ved Vegtrafikksentralen.

Tirsdag morgen ble det innført kolonnekjøring for alle kjøretøy på Hardangervidda.

– Her blåser det nå stiv kuling samtidig som det snør. Gradestokken viser minus åtte grader. På Haukelifjell er det minus seks grader, liten kuling og middels snø.

Like før klokken 8 melder Vegtrafikksentralen at fylkesvei 55 Sognefjellet er stengt på grunn av uvær. Det blir ny vurdering klokken 13.00.

– Kan snu fort

Amundsen sier at veifarende må få på vinterdekk så raskt som mulig eller la bilen stå.

– Vi vet ikke hva dagen bringer her vest. Vi er på vei inn i november. Nå i morgentimene er det kulde. Det er ikke meldt om glatte veier, men endringer kan skje fort. Strøbiler har vært i aksjon i natt for å forebygge. Kulde i bakken kombinert med regn kan fort bli et faremoment i dag, sier trafikkoperatøren.

Ingen hendelser

Operasjonsleder Terje Magnussen ved Vest politidistrikt melder at det ikke har vært hendelser relatert til glatte veier i natt eller på morgenkvisten.

– Vi går også ut med oppfordringen om å skifte til vinterdekk nå. Det kan snu raskt selv om det ser bra ut nå, sier han.

Har vært dårlig til å skifte dekk

Sjåfører flest er blitt bedre til å legge om til vinterdekk i tide. Antall ulykker på sommerdekk har gått ned de to siste vintersesongene. Dette gjelder særlig bileiere på Vestlandet og Sørlandet, heter det i en analyse av egne skadetall fra forsikringsselskapet If.

- Tidspunktet for første snøfall, og i hvilken grad vinteren kommer brått på, slår tydelig ut i skadestatistikken. En del drøyer dessverre hjulskifte altfor lenge. Vi ser det særlig i områder som har et mildt kystklima og kanskje lite med snø gjennom vinteren, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Rune Nielsen (arkiv)

På landsbasis hadde 3,9 prosent av bilene involvert i uhell sist vinter sommerdekk. Det er en liten økning fra foregående vinter, da 2,8 prosent hadde sommerdekk på bilen da de kolliderte. Vinteren 2015-16 var hele 10,1 prosent av ulykkesbilene skodd med sommerdekk, viser Ifs skadestatistikk.