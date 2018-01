– Oisann, sier Arbeidstilsynet.

Kristen Medieallianse pusser opp gamle Forum kino. Arbeiderne på stedet ser ut til å ha lagt sikkerheten i Guds hender.

En tipser har sendt BT bilder fra bakplassen, tatt tirsdag formiddag. Her ser man en arbeider som står oppe i skuffen på en gravemaskin og jobber med en vegg, flere meter over bakken. Mannen har hjelm på hodet, men er ikke synlig sikret mot fall.

– Oisann, sier Pål Erdal Arbeidstilsynet når han får se bildene.

Seniorinspektøren virker rett og slett forbløffet over arbeidernes fremgangsmåte, som han vurderer som både uvanlig og uakseptabel.

– Kan være livsfarlig arbeid

– Gravemaskiner skal ikke brukes til å løfte personer. Da skal man bruke utstyr som er laget for det formålet. Denne gravemaskinen har jo ingenting med personløft å gjøre, så dette er ulovlig.

– Hvor farlig er det å stå og jobbe slik?

– Jeg vil anslå høyden her til i hvert fall tre meter. Nedenfor er det stein med kvasse kanter, så et fall vil antagelig medføre betydelig personskade og kan være livsfarlig. Vi har hatt dødsulykker ved slike høyder.

– Men arbeideren har i hvert fall på seg hjelm?

– Jo, men den ser ikke ut til å være festet. Bare lukk øynene og tenk at du får et kast på kroppen. Hvis hjelmen ikke er festet, så detter den av før du treffer bakken. Og selv med hjelm på, er det ingen som vet hvordan det vil gå om du treffer en kvass stein, sier Erdal.

Entreprenøren reagerer

Hovedentreprenør for arbeidet er Brødrene Ulveseth, mens gravemaskinen og maskinføreren er leid inn fra et annet selskap. Runar Froestad, prosjektansvarlig hos Brødrene Ulveseth, sier selskapet ikke går god for en slik arbeidsmåte.

– Dette er ikke noe vi normalt gjør. Dette må jeg ta opp med folkene der nede, sier Froestad.

Eieren av gravemaskinen sier til BT at han ikke kjente til at den ble brukt på en slik måte. Ifølge tipseren er arbeideren i skuffen nå tilbake på bakken.