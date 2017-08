Pasienten var klar for utskriving, men ble dårligere.

Både Haukeland og Haraldsplass sykehus brøt loven da en pasient fikk seks ganger for høy dose med hjertemedisin, og senere falt ut av en sykehusseng, melder VG.

– Det er en alvorlig sak fordi den gir uttrykk for manglende rutiner innen et viktig behandlingsområde. Det at man ikke har gode nok rutiner for å behandle en pasient med forvirring utgjør en klar svikt, sier assisterende fylkeslege Sjur Lehmann til avisen.

Snublet hjemme

Pasienten var innlagt på Haukeland Universitetssykehus etter å ha snublet hjemme.

Den daglige dosen pasienten har fått skal ha vært 100 mg av hjertemedisinen Tambocor, men i overflyttingen til ortopedisk sengepost skal pasienten ha fått til sammen 600 mg daglig. Seks ganger mer enn vanlig dose.

Det fremgår av en rapport fra Fylkesmannen i Hordaland, som VG har fått innsyn i.

Døde på Haraldsplass

Pasienten var først utskrivingsklar, men ble så dårligere. Det gikk seks dager før sykehuset oppdaget at pasienten hadde fått for høy dose med hjertemedisin.

Pasienten skal, ifølge rapporten, ha falt på gulvet da vedkommende prøvde å komme seg over en sengehest på Haraldsplass. Der ble pasienten funnet av en sykepleier. Etter fallet var vedkommende svekket, og døde noen dager senere på sykehuset.

Fylkesmannen konkluderer med at både Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass diakonale sykehus brøt loven i behandlingen av pasienten.