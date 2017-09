Odd Vidar (49) og Jenny Huynh Furubotn (5)

– Jenny betyr alt for meg. Jeg hadde nesten gitt opp håpet om at jeg kunne bli pappa, da underet skjedde. 44 år og pappa for første gang. Hun skal bli en selvstendig og sterk jente, håper jeg. Det er en vanskelig balanse å ikke overbeskytte henne. Hun har gjort at jeg er så uendelig glad for livet. Jeg ble adoptert til Sveio fra krigen i Vietnam da jeg var baby. Nå kommer Jenny til å være igjen etter meg og føre arven videre. Det er stort.