Kvinne (18) tiltalt etter at passasjer omkom i utforkjøring

En 18 år gammel kvinne er tiltalt for uaktsomt drap etter at passasjeren i bilen omkom i en utforkjøring på Osterøy i fjor sommer.

Nødetatene på plass på stedet lørdag kveld.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Ulykken skjedde 21. august i fjor. De to 18 år gamle kvinnene var ute og kjørte i en 60-sone på Osterøy.

Ifølge tiltalen hadde bilen en fart på minst 104 kilometer i timen da sjåføren mistet kontroll over bilen i en venstrekurve slik at bilen fikk skrens og kjørte utfor veien på høyre side.

Der skal den ha truffet en fjellknaus.

Rullet

Bilen rullet deretter rundt og ble liggende på taket på venstre side av veien.

Passasjeren i bilen, Lena Maria Aase, mistet livet i ulykken. Bilføreren ble ikke alvorlig skadet.

Saken kommer opp i Hordaland tingrett 17. oktober. Det er satt av tre dager til saken.

– Hun er fullstendig knust

Sjåføren fikk oppnevnt advokat Kjetil Ottesen som forsvarer. Noen dager etter ulykken sa han dette til BT:

– Hun er fullstendig knust. Hun har forklart at det var noe i veikanten som så ut som det var på vei ut i veibanen. Dette gjorde at hun kvapp og mistet kontrollen et øyeblikk.