Innførte smitteverntiltak i 13 kommuner på kort varsel

Bordservering og registrering på alle utesteder ble innført på tre og en halv times varsel.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) forklarer tiltakene med at helsevesenet i Vestland er under press.

Tiltakene trer i kraft i dag, fredag 3. desember klokken 21 og gjelder inntil videre.

Regjeringen innfører regionale tiltak i flere kommuner i Vestland for å få ned smitten, skriver Helse og omsorgsdepartementet i en pressemelding fredag kveld.

Det kommer i lys av et enormt press på helsevesenet i vestlandsregionen og påvisningen av omikronsmitte i Øygarden onsdag.

Flere kommuner har uttrykt ønske om strengere regler for påbud av munnbind, inkludert Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik (H).

Onsdag ble omikronvarianten påvist i Øygarden kommune. Fredag kveld innfører regjeringen regionale tiltak i Vestland.

Indrevik forteller til BT etter avgjørelsen har falt at han er glad for at regionale tiltak er kommet på plass og synes det er positivt for regionen.

– Men jeg frykter det er for lite og at vi må vurdere ytterligere tiltak lokalt over helgen.

Smittevernoverlegen i Bergen ønsket strengere regler

Bergen kommune ber alle om å følge de nye regionale tiltakene, skriver de i en pressemelding fredag kveld.

– Det er nødvendig med en regional forskrift siden vi nå har en svært krevende smittesituasjon, og mange innbyggere beveger seg på tvers av kommunegrensene i vår region, sier Roger Valhammer (Ap).

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen kommune.

– Folk i bergensregionen har vært flinke til å følge regler tidligere i pandemien, og vi trenger nok en gang at vi alle stiller opp for hverandre og bidrar til å få ned smitten nå, sier Valhammer.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) oppfordrer til å bruke munnbind på kino, teater, idrettsarrangement og liknende der det ikke er mulig å holde en meters avstand.

– Vi ber alle om å ha færre nærkontakter og bruke munnbind i alle offentlige rom innendørs der det er risiko for at du ikke kan holde avstand, sier hun.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) og smittevernoverlege Marit Voltersvik oppfordrer til å bruke munnbind i flere sammenhenger enn anbefalt nasjonalt og lokalt.

Det gjør også smittevernoverlege Marit Voltersvik, som omtaler smittesituasjonen som bekymringsfull.

– Vi har høye smittetall og en uoversiktlig situasjon knyttet til den nye virusvarianten omikron. Som smittevernoverlege kunne jeg tenkt meg enda strengere regler enn det som regjeringen nå har vedtatt for bergensregionen. Særlig kunne jeg tenkt meg et utvidet påbud om munnbind. Men enda viktigere er det at vi får god etterlevelse av tiltakene som er satt inn, sier hun.

– Svært utfordrende situasjon

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fulgt situasjonen i Vestland de siste ukene, uttaler de.

Helseminister Ingvild Kjerkol kaller situasjonen svært utfordrende.

– Det er stor pågang av pasienter og høye tall på sykmeldinger og annet fravær i helsetjenestene både i kommunene og på sykehusene. I tillegg er sykehusene i regionen i gul beredskap. Situasjonen er svært utfordrende. Derfor iverksetter vi tiltak her nå, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Derfor blir de samme tiltakene som ble iverksatt for Oslo kommune, og flere kommuner i Innlandet og Viken fylke i går, innført også i Vestland.

Statsforvalteren anmodet at kommunene Eidfjord, Fedje, Gulen, Masfjorden og Ulvik følger med på situasjonen og innfører lokale tiltak ved behov. Det støttes av Helsedirektoratet.

Fra klokken 21 fredag skal det være bordservering og registrering av gjester på alle serveringssteder. Her fra Apollon platebar.

Dette er tiltakene:

Påbud om munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, kollektivtransport og taxi.

Påbud om at arbeidsplasser bruker hjemmekontor. Der det er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, skal det sørges for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.

Antallsbegrensninger for private arrangement innendørs. Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leid eller lånt lokale.

Plikt for serveringssteder og arrangører til å ha system for å registrere gjester og for å varsle om smitteeksponering.

Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangement med skjenkeløyve.

Krav om sitteplasser for serveringssteder med skjenkeløyve. Det kan maksimalt være 600 i publikum innendørs.

Forskriften gjelder i følgende kommuner:

Alver, Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Modalen, Samnanger, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Statsforvalteren i Vestland anbefalte at regjeringen forskriftsfester regionale tiltak for tolv kommuner i foretaksområdet til Helse Bergen. Senere ble også Modalen lagt til listen.

Fredag morgen møttes kommunene for å diskutere sine innspill til forskriften.

Deretter ble den oversendt til Helsedirektoratet, og videre til Helse- og omsorgsdepartementet før regjeringen innførte regionale tiltak i Vestland fredag ettermiddag.