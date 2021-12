Innfører smittevernstiltak i 13 kommuner på kort varsel

Påbud om at arbeidsplasser bruker hjemmekontor mest mulig, der det er en mulighet.

Antallsbegrensninger for private arrangement innendørs. Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leid eller lånt lokale.

Plikt for serveringssteder og arrangører til å ha system for å registrere gjester og for å varsle om smitteeksponering.