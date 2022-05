Herborg har bodd 26 år på aldershjem

– Jeg vet ikke om noen som har bodd like lenge på aldershjem, sier styrer Jeanne Daae-Hansen.

Herborg Heie synger for byråd Beate Husa og resten av gjestene under åpningen.

Denne uken ble det skrevet et lite stykke bergenshistorie.

For åtte år siden vedtok bystyret å avvikle byens aldershjem. Ni aldershjem med totalt 246 plasser skulle bygges om eller legges ned.

Nå er vedtaket innfridd. Alle aldershjem er nedlagt eller omgjort.

Det siste av dem var St. Johanneshjemmet på Møhlenpris, som i over to år var stengt for ombygging.

Byråd Beate Husa og beboer Herborg Heie fikk klippe snoren med hver sin saks. Driftsleder Atle Sundal leverte sakser på gullfarget pute.

Denne uken var det offisiell åpning av det nye Johannessenteret, som er eid av Stiftelsen St. Johanneshjemmet. Det nye anlegget ble tatt i bruk våren 2021, men da var det for mye pandemi til fest.

Stjal showet

Under åpningen var det beboer Herborg Heie som stjal showet. Omgitt av politikere, gjester, personale og beboere tok hun til å fremføre en selvskrevet sang.

88-åringen liker å skrive sanger. Og liker åpenbart å fremføre dem.

Med en hånd på rullatoren og en hånd elegant gestikulerende, sang hun vers etter vers om de syv månedene hun tilbrakte på aldershjem i Alicante.

– Nå reiser jeg hjem. Nå reiser jeg hjem.

Trengte mennesker rundt seg

Herborg Heie har bodd 26 år i huset som nå heter Johannessenteret.

Styrer Jeanne Daae-Hansen tror Heies historie er ganske enestående.

– Jeg vet ikke om noen andre som har bodd like lenge på aldershjem, sier hun.

Heie flyttet inn i 1996. Den gang var hun 62 år og ufør. Hun trengte noen å dele hverdagen med.

På aldershjem var ikke nåløyet så trangt.

– Det første året jobbet jeg litt her. Betalingen var ikke stor, for jeg kunne ikke tjene mye så lenge jeg hadde uføretrygd, forteller hun.

– Større plass

Da aldershjemmet skulle bygges om, ble beboerne flyttet på hotell i Sandviken. Der ble de i over to år.

18 stykker var igjen da tiden var inne for å flytte tilbake. Den eldste var da 104 år og lever fortsatt, forteller styreren.

Heie er fornøyd med forandringen på Møhlenpris:

– Vi har fått mye større plass. Før hadde jeg ett rom, nå har jeg egen leilighet.

Det tristeste med å bo på aldershjem er alle som faller fra.

– Det er et savn, sier hun om alle naboene som er borte.

– Jeg har fått mye større plass, sier Herborg Heie om livet i den nye omsorgsleiligheten.

– Vår tids aldershjem

– Dette er vår tids aldershjem, sier styrer Jeanne Daae-Hansen om det nye Johannessenteret.

Aldershjemmet er blitt omsorg pluss, som er kommunens betegnelse på botilbudet.

Her bor de eldre i egen leilighet, men får tilbud om felles måltider. Det er pleiepersonale på huset døgnet rundt.

– De som flytter inn kan ikke være pleietrengende. Men de skal få lov å bli boende selv om de blir skrøpelig og sengeliggende, sier styreren.

Johannessenteret har dessuten to bofellesskap for mennesker med lett demens.

– Gikk noe tapt med aldershjemmene?

Byråd Beate Husa svarer:

– Aldershjemmene var et konsept fra en tid da folk ikke levde så lenge som pensjonister. Nå er levealderen en helt annen.

– Nå skal folk bo hjemme så lenge det lar seg gjøre. Kommunens oppgave blir å yte hjemmetjenester og heldøgns omsorg til de mest pleietrengende.

Hun legger til:

– Folk må gjerne finne sammen i bofellesskap i privat regi.

Inkludert det nye Johannessenteret har kommunen nå seks omsorg pluss-anlegg.

– Er det aktuelt å bygge flere?

– Prioriteringen fremover er å bygge sykehjem. Det er der vi ser det blir behov.