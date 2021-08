Podkast: Drapene i Møllendalsveien

I januar i fjor ble en kvinne og en mann funnet døde ved Osavatnet i Arna. Med noen dagers mellomrom ble flere pågrepet og varetektsfengslet.

Nå er tre menn tiltalt for drapene. To andre menn er tiltalt for å ha fjernet bevis. Denne uken starter rettssaken.

«Hva skjedde?» er en podkast der vi gir deg historiene bak nyhetene – fortalt av dem som var der.

Hør episoden i vinduet over, i BT-appen, Spotify, Itunes eller der du til vanlig hører på podkast.

En kvinne og en mann ble funnet døde ved Osavatnet i Arna 13. januar i fjor. Politiet mener de ble drept på hospitset i Møllendalsveien i Bergen.