Lyngbrann på Austevoll: 65 barnehage-barn kan bli evakuert

Brannen sprer seg mot bebyggelse. - Det kan hende at vi blir evakuert, sier barnehagestyrer.

Rett før klokken 11 fikk nødetatene melding om en gress/lyngbrann på Hundvåkøy i Austevoll.

En barnehage og flere bolighus ligger i området.

Aud Iren Troland er daglig leder i Sjøliv FUS barnehage, som befinner seg i nærheten av brannen.

– Vi har fått beskjed av politiet om at vi kan bli evakuert, sier hun.

Det er 77 barn som er tilknyttet barnehagen. Fredag var det 65 barn til stede.

– Pr. nå er dette under kontroll. Vi beholder roen, sier Troland.

Hun forteller at brannen er et stykke unna barnehagebygget.

– Røyken er det mest plagsomme nå, sier hun.

«Rygervakt» i nærheten

Brannvesen og politi er på stedet.

– Vi har akkurat fått frem de første mannskapene, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik i 110-sentralen.

– De melder at det brenner godt i lyngen.

Ambulansebåten M/S «Rygervakt» var tilfeldigvis i brannområdet sør på Hundvåkøy nær Austevollsbrua, og har en vannkanon om bord.

– Det var heldig at den var i nærheten. Den driver med den første slukkingen, sier Drotningsvik.

Han forteller at det brenner under en høyspentledning, og at nærmeste bebyggelse er en barnehage rundt 500 meter unna.

– Alle mannskapene vi har på Austevoll rykker ut. Vi har også et skogbrannhelikopter i tankene, hvis dette utvikler seg. Vi har én brannbil og én vanntankbil på vei foreløpig, sier vaktkommandøren.

Brannen trekker nordover, og spres mot bebyggelse.

– Vi ser ikke den helt store faren foreløpig, sier Drotningsvik.