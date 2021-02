Kulde med historisk sus i Bergen

Meteorologen hadde mer enn rett i sine blåfrosne antakelser.

Bergen mandag kveld. En kald by. Men snart blir det mer normale temperaturer for februar, ifølge Vervarslinga. Foto: Bård Bøe

Mandag mente statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid at det må være lenge siden Bergen har hatt så mange kalde februardøgn på rad.

Han hadde notert seg fem netter på rad der måleren på Florida gikk under ti minusgrader, men hadde ikke tid til å gå tungt inn i statistikken for å sette det i perspektiv.

Fagerlid hadde likevel en ganske klar formening om at opphopningen av så kalde dager i februar er spesiell.

Ikke bare folk som fryser i disse dager. Foto: Bård Bøe

Mer enn rett

– Jeg tror vi må mange tiår tilbake for å finne noe liknende, sa han.

Nå viser det seg at Fagerlid hadde rett, og mer enn rett, i sine antakelser.

Klimavakten hos Vervarslinga har på spørsmål fra BT vært inne og sjekket historiske temperaturdata for Bergen i februar.

Svaret fra dem er at vi må helt tilbake til 1895 for å finne sist gang det var fem eller flere februardøgn på rad med under ti minusgrader i Bergen: 16. februar i 1895 hadde det vært åtte dager på rad under ti minus i Bergen, opplyser Klimavakten til BT.

Værentusiast og hobbyværstatistiker Robert Næss syntes BTs sak mandag var så interessant at han hev seg over tall og grafer.

Etterpå forsynte Næss oss med denne oversikten. Han har sett på fem eller flere døgn på rad med ti minus eller lavere i Bergen – uavhengig av måned:

21. januar 1881 hadde det vært elleve slike dager på rad.

16. februar 1895 hadde det vært åtte slike dager på rad.

03. januar 1979 hadde det vært fem slike dager på rad.

14. januar 1987 hadde det vært fem slike dager på rad.

10. januar 2010 hadde det vært fem slike dager på rad.

Og til sist, selvsagt: 8. februar i år var det registrert fem så kalde dager på rappen.

Temperaturen i Bergen hittil i februar ligger mer enn åtte grader under normalen, ifølge meteorologen. Her en nesten juleaktig scene fra sentrum mandag kveld. Foto: Bård Bøe

Blir mildere

Tilbake på Vervarslinga har statsmeteorolog Fagerlid dette å si om kulden fremover i ytre strøk, inkludert Bergen:

– Kulden vi har nå, ser vi opphører fredag eller lørdag. Fra lørdag-søndag blir det sønnavind og mer skyer. For Bergen og ytre strøk vil det bety mer normale temperaturer for måneden vi er inne i. Da snakker vi om temperaturer rundt null.

Ifølge Fagerlid kan det også ligge an til nedbør igjen til uken. Men det gjenstår å se om det kommer i form av regn eller snø.

Fagerlid tilføyer at mer skyer og vind også vil gjelde for indre strøk.