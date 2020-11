Nå kan mange selv teste om de er korona-immune

11.000 vestlendinger får denne uken mulighet til å sjekke om de er immune mot koronaviruset.

Foto: Universitetet i Tromsø

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Det er Norges arktiske universitet i Tromsø som sammen med blant annet Folkehelseinstituttet står bak undersøkelsen som denne uken sendes ut til 100.000 nordmenn – deriblant 11.000 vestlendinger.

Det innebærer at du selv tar blodprøve og sender denne inn, slik at denne kan sjekkes for antistoffer. Allerede har mange blitt kontaktet, men for få har svart.

Nå ber forskerne vestlendingene om å bidra. Statsminister Erna Solberg sa i dag at bergensere som skal ut og reise i julen, bør teste seg – særlig om de skal besøke de eldste eldre.

– Vestlendinger må kjenne sin besøkelsestid, sier professor Torkjel Sandanger ved Universitetet i Tromsø.

Les også Leger reagerer kraftig på at ikke helse­personell prioriteres først i vaksinekøen

Denne sms-en har forskerne Torkjel Sandanger og Erik Eik Anda sendt ut til 11.000 vestlendinger og totalt 100.000 nordmenn. Foto: Universitetet i Tromsø

Lav svarprosent hos unge

Han forteller at mange som har fått sms-en tar kontakt fordi de ikke tror undersøkelsen er ekte. Foreløpig er det få fra Vestland fylke som har takket ja til å delta.

Det er allerede sendt ut sms til folk i hele landet, og denne uken mottar 70.000 personer ny invitasjon. Dersom de svarer kjapt, kan resultatene være klare før jul. Det er kun dem som får en sms som kan være med i forskningen.

Svarprosenten er spesielt lav i aldersgruppen mellom 16 og 19 år, der bare én av syv så langt har takket ja til å delta, og i aldersgruppen 20–29 år.

– Det er en gruppe som burde være interesserte i å vite om de har antistoffer i blodet. De har ofte ikke like mye symptomer som de godt voksne. Da er det interessant for dem selv og for samfunnet, sier Sandanger.

Undersøkelsen skjer ved at man mottar testutstyr og tar blodprøve av seg selv gjennom et stikk i fingeren. Det skal være trygt gjennom registrering med bankid.

Les også Erna Solberg: – Tiltakene varer i minst tre uker til

Får vite hvor dødelig viruset er

– Et stikk i fingeren og to bloddråper fra dem som er invitert til å delta i studien, bringer oss nærmere en løsning, sier Torkjel Sandanger.

– Hvorfor er denne undersøkelsen viktig?

– Dette vil gi oss en mye bedre forståelse av hvordan viruset har spredt seg i befolkningen og vil gi viktige bidra til FHI når tiltakene skal justeres etter jul. Vi vil også få vite mer presist om hvor dødelig viruset har vært, sier Sandanger.

Undersøkelsen er en del av et internasjonal studie. Fra Universitetet i Tromsø er det professor Torkjel Sandanger og førsteamanuensis Erik Eik Anda som står bak undersøkelsen.