Husa om tiltakene: – To til tre uker før vi kan se tydelige resultater

Helsebyråd Beate Husa har tro på at de nåværende tiltakene i Bergen virker, men sier at det kan gå to til tre uker før vi kan se tydelige resultater.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Helsebyråd Beate Husa (KrF) under en pressekonferanse onsdag ettermiddag. – Vi ser at folks mobilitet går ned og at antall nærkontakter går ned. Foto: Bård Bøe