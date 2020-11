Podkast: – SV kan bli større enn Frp ved valet

Og denne veka måtte redaktørane få litt kjeft for kreativiteten sin. Høyr vekas utgåve av Nokon må gå.

Det er mannstungt i vekas Nokon må gå: Kommentatorane Morten Myksvoll, Hans Mjelva og Jens Kihl gjer sitt beste likevel. Foto: Bard Bøe

Økonomikommentator Hans K. Mjelva er vekas gjest i Nokon må gå. Dermed blir det ein ekstra dose pengar og tal.

Dramatikken i Norwegian når stadig nye høgder, og denne veka blei det klart at selskapet ikkje kan rekne med meir hjelp frå staten. Mjelva er mellom dei som trur selskapet er på veg mot kollaps. Korleis vil det då gå for dei tilsette?

Frp gjer det no så dårleg at SV pustar dei i nakken. Samstundes kan partileiar Siv Jensen bli vraka av sitt eige fylkeslag på stortingslista medan folk frå den høgreradikale bloggen Resett får plass. Og midt oppi dette skal dei forhandle budsjett.

– Dette går fillevegen, meiner Jens Kihl.

Ei av dei store sakene i årets forhandlingar om statsbudsjett, er Langskip-prosjektet, som handlar om å fange og lagre CO₂. Frp er mot, men Vestlands-Frp er veldig for.

Morten Myksvoll var på landsmøtet der vestlendingane gav tydeleg uttrykk for at dei ikkje ville at Frp skulle stanse dette viktige industriprosjektet.

Det blir også ein runde om Trump i spalta Å Amerika. Kan han ikkje berre innsjå nederlaget?

Og i Å Vestland er det tid for å sparke oppover: For Norsk Redaktørforening har laga song om koronaen. Det gjekk ikkje så bra: