Barn ringte politiet om vold hjemme på julaften

Politiet rykket ut til flere adresser i Bergen og omegn etter at barn ringte om at det gikk over styr hjemme på julaften.

Bergen sentrum politistasjon. Foto: Odd Mehus

Det ble en hektisk vakt for Vest politidistrikt julaften og natt til første juledag.

Mange av sakene har dreid seg om vold og beruselse hjemme hos familier, opplyser operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen ved Vest politidistrikt.

– Vi begynte på vakt klokken 23. Og etter det gikk det i ett med flere slike saker, sier Dahl-Michelsen

I løpet av natten ringte tre barn inn til politiet for å melde om at det gikk over styr hjemme. De var ikke selv fysisk skadet, men var vitner til vold og beruselse hjemme.

Politiet rykket ut til minst ni saker som dreide seg om familievold i Bergen og omegn i løpet av kvelden og natten.

– Det er trist. Jeg synes det er overraskende at det er så mange slike saker natt til første juledag, sier Dahl-Michelsen.

Tre personer sitter nå i politiets arresten grunnet saker om familievold. Disse vil bli etterforsket. Men politiet sier de også vil følge opp flere enn disse sakene etter nattens hendelser.