Frontkollisjon på E16 i Voss: – Skadeomfanget ikke like alvorlig som først fryktet

To personer ble fraktet til sykehus etter at to vogntog frontkolliderte på E16 ved Framnes i Voss.

I enden av Oppheimsvatnet ved Framnes i Voss kolliderte to vogntog torsdag ettermiddag. Foto: Rune Sævig

Publisert Publisert I går 14:20

– Ulykken har skjedd helt i enden av Oppheimsvatnet i den krappe høyresvingen ved Framnes. Det er glatt på stedet, sa operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen til BT i 14-tiden.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 13.40 torsdag. Samtlige nødetater rykket ut.

– Det fremstår som en alvorlig ulykke. Hele veien er blokkert. Det var andre bilister som meldte fra om ulykken, sa Dahl-Michelsen.

Politiet på stedet etter at to vogntog frontkolliderte på E16 ved Framnes i Voss torsdag ettermiddag. Foto: Rune Sævig

Det satt én person i hvert av kjøretøyene. 110-sentralen opplyste i 14.15-tiden at en fastklemt person i det ene vogntoget var hentet ut.

– Vedkommende er ivaretatt av helse, sa vaktkommandør Håkon Myking.

Bilder fra stedet viser at det ene vogntoget har store skader i fronten. Det andre har skader på siden av hengeren, som ser ut til å ha sklidd over i motgående kjørefelt i en sving.

Fraktet til sykehus

– En av sjåførene satt inneklemt, men pustet og var bevisst da vedkommende ble tatt ut. Denne sjåføren fremsto som alvorlig skadet. Begge er på vei i ambulanse til sykehus, sa Dahl-Michelsen.

Ved 17.30-tiden opplyste operasjonsleder Stine Mjelde at de to førerne ble fraktet til Voss sjukehus. En av dem er fortsatt på sykehuset.

– Det ser ut til at skadeomfanget ikke er like alvorlig som først fryktet. Etter det vi har fått opplyst, står det heldigvis bedre til med føreren enn da meldingene først kom inn, sa Mjelde.

Autovernet på stedet er blitt revet opp fra bakken og ligger i veibanen etter ulykken med de to vogntogene. Foto: Rune Sævig

Begge har status som mistenkt

Politiet meldte etter ulykken at veien ville bli stengt en god stund fremover. Det skal ikke ha vært mulig å benytte fylkesvei 5404 om Vasstrondi som omkjøring

– Ulykkesgruppen til Statens vegvesen har sagt at de vil være på plass om to timer. Autovernet er revet av, og ligger i veibanen. Det er store skader på vogntogene, sa Dahl-Michelsen ved 14.45-tiden.

Operasjonsleder Mjelde fortalte ved 17.30-tiden at et vogntog var fjernet, men at det fortsatt gjensto en del opprydningsarbeid.

I 03-tiden natt til fredag meldte Vegvesenet at veien var gjenåpnet.

Politiet avhørte vitner på stedet.

– Det er ennå tidlig å si hva som har skjedd, men det har vært en møteulykke i 60 kilometer i timen. Det er grunn til å tro at begge kjøretøyene har vært noe over i motgående kjørefelt i en sving. Begge de involverte førerne vil ha status som mistenkt i politiet sin etterforskning, sier Mjelde.

– Autovernet var flerret opp

BT snakket med en bilist som kom i retning Voss og ble stående i køen ved ulykkesstedet. Han beskrev det ene involverte kjøretøyet som mindre skadet, mens det andre hadde store skader.

– Autovernet var flerret opp i 50 til 80 meters lengde, sa den mannlige bilisten til BT.

Snøen skapte problemer

Det ble meldt om vanskelige kjøreforhold flere steder torsdag ettermiddag på grunn av snøværet.

Fylkesvei 49 Gullbotn på strekningen Trengereid–Frøland ble stengt inntil videre på grunn av bilberging.

Vikafjell på riksvei 13 ble også stengt på grunn av uvær. Fredag morgen er denne fjellovergangen fortsatt stengt. På Hardangervidda og Haukeli er det kolonnekjøring, opplyser Vegtrafikksentralen.