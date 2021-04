Frontkollisjon på E16 i Voss: – Fremsto som alvorlig skadet

To personer er fraktet til sykehus etter at to vogntog frontkolliderte på E16 ved Framnes i Voss.

I enden av Opheimsvatnet ved Framnes i Voss har to vogntog kollidert torsdag ettermiddag. Foto: Rune Sævig

– Ulykken har skjedd helt i enden av Opheimsvatnet i den bratte høyresvingen ved Framnes. Det er glatt på stedet, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen til BT i 14-tiden.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 13.40. Samtlige nødetater rykket ut til stedet.

– Det fremstår som en alvorlig ulykke. Hele veien er blokkert. Det var andre bilister som meldte fra om ulykken, sier Dahl-Michelsen.

Politiet er på stedet etter at to vogntog frontkolliderte på E16 ved Framnes i Voss torsdag ettermiddag. Foto: Rune Sævig

De to vogntogene skal ha frontkollidert, og det var én fører i hvert vogntog.

110-sentralen opplyste på Twitter i 14.15-tiden at en fastklemt person i det ene vogntoget er hentet ut.

– En person er frigjort i det ene vogntoget. Vedkommende er ivaretatt av helse, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen ved 14.20-tiden.

Bilder fra stedet viser at det ene vogntoget har store skader i fronten. Det andre har skader på siden av hengeren, som ser ut til å ha sklidd over i motgående kjørefelt i en sving.

Fraktet til sykehus

Operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen sier ved 14.45-tiden de to involverte er fraktet til sykehus.

– En av sjåførene satt inneklemt, men pustet og var bevisst da vedkommende ble tatt ut. Denne sjåføren fremsto som alvorlig skadet. Begge er på vei i ambulanse til sykehus, sier Dahl-Michelsen.

Operasjonslederen sier at veien kommer til å være stengt en god stund.

– Ulykkesgruppen til Statens vegvesen har sagt at de vil være på plass om to timer. Autovernet er revet av, og ligger i veibanen. Det er store skader på vogntogene, sier operasjonslederen.

Politiet er i gang med å avhøre vitner på stedet.

Autovernet på stedet er blitt revet opp fra bakken og ligger i veibanen etter ulykken med de to vogntogene. Foto: Rune Sævig

– Autovernet var flerret opp

BT har snakket med en bilist som kom i retning Voss og ble stående i køen ved ulykkesstedet. Han beskriver det ene involverte kjøretøyet som mindre skadet, mens det andre hadde store skader.

– Autovernet var flerret opp i 50 til 80 meters lengde, sier den mannlige bilisten til BT.

E16 på strekningen Voss-Lærdal er stengt inntil videre, opplyser Vegtrafikksentralen. Det skal ikke være mulig å benytte fylkesvei 5404 Vasstrondi som omkjøring.

En bergingsbil på vei fra Voss mot Vinje, trolig på vei til ulykken. Foto: Statens vegvesen (webkamera)

Snøen skaper problemer

Det er meldt om vanskelige kjøreforhold flere steder torsdag ettermiddag på grunn av snøværet.

Fylkesvei 49 Gullbotn på strekningen Trengereid - Frøland er stengt inntil videre på grunn av bilberging.

Vikafjell på riksvei 13 er også stengt på grunn av uvær.