Usikker på hva du skal studere? Her kan du få svar.

Denne uken er fristen for å søke høyere utdanning. Nå svarer studiestedene på dine spørsmål.

Foto: Tuva Åserud (arkiv)

Torsdag 15. april er fristen for å søke høyere utdanning.

Lurer du på hva som skal til for å komme inn på et studie? Eller hvordan mulighetene er for å dra på utveksling? Lurer du kanskje på hvordan studentlivet er?

Mandag kan du få svar på alt du lurer på, når studiestedene i Bergen stiller til et åpent nettmøte på bt.no.

I tillegg til studiestedene, vil også representater for studentorganisasjonene og karriereveiledere svare. Møtet begynner klokken 11 og varer til 13, men du kan allerede nå stille spørsmål i chatten under.

Disse vil svare på spørsmål:

Universitetet i Bergen

Høgskolen på Vestlandet

Norges Handelshøyskole

Handelshøyskolen BI

NLA Høgskolen

VID vitenskapelig høgskole

Høyskolen Kristiania

Fagskolen i Hordaland

Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet

Velferdstinget Vest

Karriere Vestland

Utdanning i Bergen

Siste innlegg Hva lurer du på? Still spørsmål! av Adrian Brudvik DEL Bruk «Still spørsmål»-knappen! Du kan allerede nå begynne å stille spørsmål i denne chatten. Studiestedene begynner å svare mandag klokken 11.