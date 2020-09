Valhammer: Åpner for offentlige arrangement med 200 personer

Mandag ble det rapportert seks nye smittetilfeller i Bergen. – Vi har en nedadgående trend, sier byrådsleder Roger Valhammer, som nå myker opp tiltakene.

Byrådsleder Roger Valhammer skrøt av innsatsen til bergenserne etter at han la frem mandagens lave smittetall. Foto: Bjørn Erik Larsen

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) opplyser på mandagens pressekonferanse at seks har fått påvist koronasmitte det siste døgnet.

Det er en reduksjon på åtte fra søndag, da smittetallet var 14.

– Vi har en nedadgående trend. Og vi har grunn til å tro at dette har sammenheng med tiltakene som er iverksatt i samråd med FHI.

Myker opp tiltakene

Reduksjonen i smittetilfeller har gjort at byrådet nå vil gjøre noen endringer i forskriften.

Nå åpnes det for 200 deltakere på offentlige arrangement. Samtidig fjernes begrensningen på ti personer for kor og idrett, opplyser byrådslederen.

Mange av restriksjonene blir likevel oppretthold, deriblant besøksrestriksjonene for sykehjem, opplyser byrådslederen mandag. Foto: Bjørn Erik Larsen

I Bergen faller man da tilbake på den nasjonale veilederen, hvor begrensningen i stedet er på 20 for organisert idrettsaktivitet.

Valhammer begrunner beslutningen med at arrangørene er gode på smittevern, og at det dermed er mulig å øke begrensingen fra 50 til 200.

– Jeg har lyst til å berømme folk for å ha stilt opp og deltatt. Det er grunnen til at vi kan ta bort noen av de mest inngripende tiltakene, sier byrådslederen.

Mange restriksjoner opprettholdes

Valhammer sier at besøksrestriksjonene på sykehjem videreføres på grunn av smittesituasjonen, der smitten nå har nådd flere sykehjem, deriblant Gartnermarken Omsorgpluss.

Det har også vært smitte på private fester og i konfirmasjoner den siste tiden, fremholder byrådslederen.

– Vi er rådet til å fortsette noen av tiltakene i en uke til. Det gjelder påbudet om maksimalt 10 personer på private arrangement, besøksrestriksjonene på sykehjem, besøkslister på restauranter, anbefaling på bruk av hjemmekontor og bruk av munnbind på buss og kollektivtransport, sier Valhammer.

– God testkapasitet

Valhammer sier til BT at de diskuterte alle de ulike tiltakene med FHI. De konkluderte med at begrensninger på private arrangement er viktigere enn å begrense offentlige arrangement.

Byrådslederen sier at målet nå er å komme i en situasjon hvor man ikke trenger forskrift eller anbefalinger.

– Hva skal til for at smittetiltakene reduseres ytterligere?

– Smittetallene er viktig, men det er lett å se seg fartsblind på de. I en by som Bergen vil det alltid vært såkalt bakgrunnssmitte, som kan håndteres med TISK – strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene, red.anm.). Så lenge FHI sier at vi ikke er der ennå, så vil vi ikke redusere tiltakene.

På teststasjonen på Laksevåg var det god kapasitet mandag ettermiddag. Foto: Kari Pedersen

– Hvordan er kapasitet for testing og smittesporing?

– Nå er det veldig god kapasitet. Det er færre som tester seg, uten at vi vet helt hvorfor. Nå er kapasiteten stor, så selv med redusert bemanning i helgen så var det god kapasitet. Nå er vi à jour på det, sier Valhammer.

– Det at færre tester seg kan bety at færre er bekymret for å være smittet. Men vi må ikke legge for mye i det, sier han.