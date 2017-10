Saron Berhane (26)

– Vi er på bryllupsreise med bilen vår. Min mann og jeg bor i Tromsø, men vi har venner mange steder. Først kjørte vi til Stockholm via Finland. Det var veldig mange timer, men vi kom fint frem, for han er så flink til å kjøre. Vi har flest venner i Sverige, så der giftet vi oss og hadde fest. Nå har vi kjørt fra Stockholm til Bergen. Det tok atten timer, men turen var fin, og i kveld blir det fest med vennene våre her. I morgen kjører vi til Oslo og feirer der. Så er det bare turen hjem igjen til Tromsø til slutt.