Ni vaksne med funksjonsnedsetting har fått sommarjobb i Bergen kommune i år.

Vilde Kaland Midhtun er 19 år og nettopp ferdig med vidaregåande skule. Ho sit i rullestol og er ein av dei som har fått jobb. Ho har aldri hatt sommarjobb tidlegare, og opplev det som vanskeleg å skaffe seg arbeid. Derfor er ho veldig glad for moglegheita ho har fått til å kunne vise kva ho kan.

– Eg er spent og gledar meg til å byrje, fortel ho.

Tysdag møtte ho arbeidsgivar og styrar i Valheim Barnehage, Kate Bie Paulsen for første gong. Bie Paulsen er veldig positiv til prosjektet og meiner at vi kan lære noko av kvarandre, og setje eit godt eksempel for framtida. Ho meiner det er viktig at Vilde får ein sjanse og at ho kan vere eit førebilete for andre born. Valheim barnehage blei bygd i 2014, og har store opne lokaler. Barnehagen legg til rette for rullestolbrukarar, og gjer det lett for Vilde å bevege seg rundt. Ho fekk møte nokre av borna ho skal vere med i sommar, og dei var raskt i gong med å lære ho å byggje lego.

Alice Bratshaug

Første gong ein utlysar ei slik stilling

Vilde møtte aldri ansatte i oppveksten gjennom barnehage eller skule som hadde ein funksjonsnedsettelse. Dette får ho moglegheita til å vere med på å endre. Prosjektet set fokus på at unge vaksne med funksjonsnedsettelse skal få moglegheit til å skape seg erfaring med arbeidslivet gjennom ein sommarjobb. Det er totalt seks barnehagar som er med i prosjektet denne sommaren, og dei andre tilsette skal arbeide i dei involverte barnehagane.

Byrådene Linn Kristin Engø og Haakon Pettersen var med då Vilde møtte arbeidsgivar. Byråd for barnehage, skole og idrett, Linn Kristin Engø fortel at personar med funksjonsnedsettelse kan oppleve diskriminering i arbeidsmarkedet, og at dette er eit forsøk på å utvide moglegheitane deira, og skape ei endring.

- Vilde kan vere ein rollemodell for borna, og vise at om du har ein funksjonsnedsettelse skal ikkje dette setje noko stoppar for deg, fortel Engø.

Alice Bratshaug

Ei haldningsendring må til

I 2013 forplikta Noreg seg til FN-konvensjonen der dei skal arbeide for at mennesker med funksjonsnedsettelse har like moglegheiter som andre i samfunnet og får dekka sine rettar. Haakon Pettersen, byråd for finans, innovasjon og eigedom meiner at det må ei endring til. Han trekk fram at alle har noko å gi, og at vi må leggje til rette for det.

– Vilde kjem inn her, får delta, og er med på å byggje kultur, fortel han.

Om nokre veker byrjar Vilde i sommarjobben i Valheim barnehage. Ho ynskjer å kunne studere vidare, og har ein draum om å bli journalist. Ho håper arbeidserfaringa kan vere positivt å ha med seg vidare.