Da bussen kjørte seg fast, måtte turistene ta taxi over fjellet.

– Vi fikk egen kolonne. Det var krevende over Aurlandsfjellet, sier taxisjåfør Benjamin Rock.

Klokken 21.45 lørdag kveld fikk politiet inn en melding om at en polsk turistbuss hadde kjørt seg fast på fylkesvei 50, ved Låvisberget i stigningen opp fra Vassbygdi i Aurland.

– Det var 29 thailandske turister som satt på i turbussen, og de skulle til Geilo, forteller operasjonsleder i Vest politidistrikt, Morten Rebnord.

Bussen var ikke godt skodd. Den hadde ingen kjettinger og det var flere dekk som manglet mønster.

– Sjåføren ble stående med bussen og kom seg verken opp eller ned. Det var svært glatt på stedet. Vi fikk opp politi fra Sogn, tungbilberger og en brøytebil, forteller Rebnord.

Tungbilbergeren tauet bussen til Lærdal, hvor den har fått kjøreforbud. Samtlige dekk er også skiftet.

– Sjåføren er det opprettet sak på, som vil bli fulgt opp på mandag, sier Rebnord.

Kjørte to minibusser

Rundt midnatt ble Aurland taxi kontaktet for å transportere de 29 turistene fra Låvisberget, hvor bussen hadde stoppet, til Geilo. En tur på 91,1 kilometer, som i utgangspunktet skal ta halvannen time.

– Vi kjørte med to minibusser. Det er 16 seter i hver, så vi fikk alle med i de to. Akkurat nå har vi stykket beredskap på grunn av brannen i Gudvangatunnelen, men dette oppdraget var rekvirert av Vest politidistrikt, forteller Benjamin Rock som kjørte den ene av de to taxiene.

Aurlandsfjellet, som de må over for å komme til Geilo, var stengt.

– Vi fikk egen kolonne. Det var krevende å kjøre over Aurlandsfjellet, det var kommet bra med snø, og det var glatt føre, så det var litt vanskelig å komme seg opp, i hvert fall over fjellet. Det snødde nysnø og det var sterk vind. Vi var fremme rundt 03.30-tiden natt til søndag, forteller Rock.

– Ikke noen hundrekroners tur

Turistene tok det hele med ro.

– Det var selvsagt en lang dag for dem, men alle forholdt seg veldig rolig, sier Rock.

Taxiselskapet er vant til å operere med turistnæringen, da de også kjører i Flom.

– Det var ikke noen hundrekroners tur dette her. Det var nok en tur som ligger i 20-tusenkroners klassen. Vi har en del utenlandske turister som vi ofte må hjelpe både på vinteren og sommeren, så dette er vi ganske vant med sier Rock.