Denne uken øker politiet kontrollene på veiene

Politiet har allerede nå tatt like mange ruspåvirkede sjåfører som de hadde forventet for hele året.

SKAL SJEKKE: Denne uken gjennomfører Terje Oksnes og politiet enda flere promilletester enn vanlig. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Denne uken skal politiet over hele landet ha ekstra fokus på promilletester for å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring. Det skjer i forbindelse med en europeisk samarbeidsuke i EU som Norge også er med på.

– Det spesielle med Norge er at vi driver med dette hele tiden, så et slikt fokus er ikke veldig uvanlig, sier Terje Oksnes, distriktsleder for UP på Vestlandet.

Han sier de nok vil stanse litt flere denne uken. Til vanlig vinker de inn rundt 2500 biler i uken på Vestlandet.

– Skal virke avskrekkende

Denne uken kommer de opp imellom 3000 og 3500 kontroller.

– Hensikten med all ruskontrollvirksomhet er at den skal virke avskrekkende. Det viktigste er å få dem til å la være å kjøre i ruset tilstand.

På landsbasis har man til nå i år kontrollert 600.000 bilister, hvorav 3000 er tatt for å kjøre ruspåvirket. På Vestlandet er 130.000 sjekket. 560 av dem har vært ruset.

– Vi har allerede tatt flere ruspåvirkede kjørere enn vi hadde regnet med å avdekke i hele 2019, sier Oksnes.

Flere dødsulykker

Statistikk fra politiet forteller at ruspåvirket kjøring medvirket til 34 prosent av dødsulykkene i fjor. Det er den høyeste andelen med rusulykker siden 2005.

Ifølge politiet er det flest tilfeller av slik kjøring i månedene mai-juni, mens det er færrest tilfeller i vintermånedene.

– Vi ser dermed ingen økning i julebordsesongen i antall anmeldelser for ruspåvirket kjøring, skriver UP-sjef Steven Hasseldal i en pressemelding.