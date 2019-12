Kvinne og baby reddet ut fra brennende hus i Os

Brannvesenet fikk slept brennende båt ut av naust i underetasjen på bygningen.

Brannvesenet rykket tirsdag formiddag ut til Søvikneset i Os etter at det begynte å brenne i en bygning med flere leiligheter.

Brannvesenet ble varslet klokken 10.26.

– Dette kan bli en storbrann. Det er en stor bygning med et serveringslokale og naust. Seks personer har adresse der, så det er flere leiligheter, sa vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen til BT ved 10.40-tiden tirsdag.

En kvinne og en baby ble evakuert fra huset.

Brannmannskapene har ikke kontroll på brannen.

Mer kontroll

Brannbåten fra Bergen og mannskaper fra Fana brannstasjon ble sendt for å bistå brannmannskapene fra Os. Brannen skal ha startet i et naust i nedre del av bygningen. Litt etter klokken 12 klarte brannvesenet å trekke en brennende båt ut av naustet.

Rett før klokken 12.30 melder brannvesenet at de har god kontroll på brannen etter dette. Båten brenner fortsatt ute på fjorden.

Brannbåten har slept en brennende båt ut fra naustet.

– Etter at brannbåten fikk dempet ned brannen i en Princess som var i full fyr i båtgarasjen og fikk slept den ut på fjorden, har brannmannskapene ganske god kontroll, sier vaktkommandøren ved 110-sentralen.

Drotningsvik forteller at brannmannskapene har ventilert ut røyk fra 1., 2. og 3. etasje i bygget, og at det ikke ser ut som at det har brent i leilighetene.

– Det sto en 11 kilos stålflaske med propangass nede i båtgarasjen, men jeg vet ikke om de har fått den ut, eller om den har brent opp, sier han.

Samtlige nødetater har rykket ut til brannen på Søvikneset i Os.

Det brenner kraftig i et nøst i tilknytning til dette boligkomplekset.

– Dette er et gedigent bygg over flere etasjer og det ligger boliger bak. Brannmannskapene har evakuert en eldre dame og en liten baby fra en av leilighetene. Det skal ikke være folk inne i de andre leilighetene, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik.

Ifølge politiet skal det ikke være spredningsfare til omkringliggende hus nå.

– Vi har fått vite at det er to gassflasker med propan inne i bygningen, og røykdykkere har tatt ut en av gassflaskene og fått den i sikkerhet. De skal nå inn og ta ut den andre, sier vaktkommandøren i brannvesenet til BT ved 11.30-tiden.

Han forteller at det er kraftig røykutvikling fra bygningen, men at det tilsynelatende ikke er åpne flammer nå.

Gassflasker

Brannbåten har rykket ut for å bistå i slukningsarbeidet.

Politiets innsatsleder på stedet, Atle Birkeland, sier til BT at brannvesenet fremdeles arbeider med å få kontroll på brannen.

– Det er mannskaper på vei fra byen. De jobber med å få kontroll på brannen men enn så lenge har de klart å holde brannen nede slik at den ikke har fått utviklet seg i bygget, sier Birkeland.

– Er alle her i bygget gjort rede for?

– Ja, de som var her da brannen startet har vi fått ut og fått kontroll på. Vi har fått opplyst at de andre beboerne som skal bo her ikke er til stede, sier politiets innsatsleder.

Startet i naustet

Det er for tidlig å si noe om hvordan brannen startet, ifølge Birkeland.

Han bekrefter imidlertid at brannen startet i naustet.

– Når det gjelder skadeomfanget, ser det ikke så bra ut for naustet sin del. Det er veldig mye røyk og det er meldt at det er røyk inne i hele huset, så det er nok noen skader på huset, sier Birkeland.

– Slukkingsarbeidet er omfattende fordi bygget ligger vanskelig til og det er trangt ned til sjøen, så det er en vanskelig jobb for brannvesenet å komme til, sier innsatslederen.

Politiets innsatsleder Atle Birkeland sier at det er for tidlig å si noe om hvordan brannen startet.

Flere av leilighetene i huset har nylig vært til salgs for totalt 28 millioner kroner. Midtsiden omtalte dette som en spektakulær bolig med en bygningsmasse på 1200 kvadratmeter.

Eiendommen ble i mai lagt ut for salg i tre seksjoner, med en oppgitt totalverdi på 28 millioner kroner.