Brann i bygning med flere leiligheter i Os

Brannmannskapene har evakuert en kvinne og en baby fra bygget.

FULL FYR: Det brenner kraftig i et nøst i tilknytning til dette boligkomplekset. Varde film

Brannvesenet har rykket ut til Søvikneset i Os, der det er meldt om brann i en enebolig. Det skal ikke være personer i huset.

Politiet melder om røykutvikling fra et nøst tilknyttet adressen.

– Dette kan bli en storbrann. Det er en stor bygning med et serveringslokale, nøst og seks personer har adresse der, så det er flere leiligheter, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen til BT ved 10.40-tiden tirsdag.

Brannvesenet ble varslet klokken 10.26.

– Vi sender brannbåten fra Bergen pluss mannskaper fra Fana for å hjelpe brannmannskapene fra Os. Foreløpig har vi dårlig oversikt over brannen, sier Drotningsvik.

Brannmannskapene er kommet frem til stedet og melder om kraftig røykutvikling fra et nøst som er tilknyttet adressen.

NØDETATENE PÅ PLASS: Samtlige nødetater har rykket ut til brannen på Søvikneset i Os. Varde film

Politiet opplyser ved 11-tiden at brannmannskapene arbeider på stedet og at det brenner i et nøst.

– En dame og en baby er evakuert fra huset. Det er full fyr i nøstet, men vi har fått opplyst at det ikke skal være stor spredningsfare. Men det er litt kaotisk på stedet, sier operasjonsleder Vibeke Næss i politiet.

Ved 11.05-tiden sier vaktkommandør Drotningsvik til BT at de ikke har kontroll på stedet.

– Dette er et gedigent bygg over flere etasjer og det ligger boliger bak. Brannmannskapene har evakuert en eldre dame og en liten baby fra en av leilighetene. Det skal ikke være folk inne i de andre leilighetene, sier han.

– Det er en kraftig brann og vi har ikke kontroll, sier Drotningsvik.

Flere av leilighetene har nylig vært til salgs.